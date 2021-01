Cubana denuncia venta de zapatos deteriorados por casi 1000 pesos en una tienda de Cienfuegos

Una cubana usuaria de Facebook, donde se identifica como Yulaimy Casas, denunció el sábado el elevado precio que mostraba un par de zapatos deteriorados en una tienda de la ciudad de Cienfuegos, en la provincia del mismo nombre.

“Lo veo y no lo creo. Al ver cosas como estas se mezclan mis emociones. Me da tristeza, indignación, me enoja y me quedo sin palabras”, dijo al compartir las imágenes de las zapatillas de hombres por un valor de 965 pesos cubanos, lo que, al cambio vigente, representarían unos 40 dólares. El Gobierno recientemente fijó el salario mínimo en 2100 pesos cubanos.

Captura de publicación en Facebook.

“Observen detalladamente el precio de los zapatos y el estado de deterioro. No doy crédito a lo que mis ojos. No me cabe en la cabeza que un producto en ese estado este a la venta y muchísimo menos entiendo cómo puede tener semejante precio”, dice Casas, que también subió fotos de otros zapatos con apariencia similar.

Según las imágenes, los artículos pertenecen a la tienda “El Gallo”, de la cadena Caracol. “Me quedo sin palabras, pero eso sucede porque el pueblo lo tolera y van y los compran”, dijo una usuaria. “Es insultante el trato que recibe nuestro pueblo”, asegura otro.

“Eso es lo que nos merecemos los cubanos... Por no hacer nada y quedarnos callados siempre”, expresa una tercera internauta. “Esto se está viendo en Cuba por estos tiempos, no hay calidad, mucha falta de respeto sí hay, mucha”, sostiene otro.

Desde que comenzó el año, el gobierno cubano puso en marcha una reforma económica que traerá paulatinamente el fin de la dualidad monetaria en la isla. En esta dirección, la administración de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro elevaron los salarios, pero, a su vez, aumentaron considerablemente los precios de bienes y servicios.

Una de las mayores inconformidades de los cubanos ha sido que, aun con los incrementos, la calidad de la oferta continúa con la misma deficiencia de antes.

“Realmente tienen que considerar hasta dónde van a llegar esos precios, porque se van de la medida de lo que pueda ganar un trabajador en realidad. (...) Mil pesos no va alcanzar”, expresó una joven santiaguera con anterioridad.

El mismo gobierno ha afirmado que la medida, que además implica la reducción de los subsidios del estado socialista, traería consigo un proceso de inflación en la economía, por lo que ha llamado la atención sobre el sector privado, pero sin hacer referencias al estatal.