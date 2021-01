Omara Ruiz Urquiola saldrá de Cuba: Ante el menor irrespeto en el aeropuerto, les voy a virar la vida al revés

La profesora de diseño y activista cubana Omara Ruiz Urquiola, quien pretende viajar a Estados Unidos el próximo viernes, advirtió al gobierno ante cualquier inconveniente que pueda haber en el aeropuerto cuando se disponga a salir del país.

"Si intentan el menor irrespeto el viernes en el aeropuerto, les voy a virar la vida al revés, la que me queda es para gastarla contra ustedes. Me sobran hace rato, si me regalan el argumento me van a conocer", aseguró Ruiz Urquiola.

La activista opositora posteó hoy una foto a las afueras de la sede de la Embajada de Estados Unidos en la Isla, donde algunas personas la abordaron para realizarle una entrevista.

"Hoy estaban así, casuales, haciendo entrevistas (una sola) frente a la Embajada norteamericana. Me filmaron y yo los fotografié. Más tarde, a mi salida, patrulla y esbirros en la esquina. Los burlé", relató Omara en la red social Facebook.

"Acaben de entender que nací libre, y que aún en la celda, yo soy LIBRE. Voy a donde quiero, hablo con quien quiera, digo lo que me parece... planto cada vez que sea necesario, frontal, con rectas de las que rompen guante", agregó.

Ruiz Urquiola dijo además: "Estoy herida, pero la muerte la decidirá Dios, y eso escapa al entendimiento precario que les permite tragar y balbucear".

Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer de mama, saldrá de Cuba luego de meses sometida a un fuerte acoso por parte de la Seguridad del Estado cubano, más aún luego de su participación en la protesta pacífica que llevaron a cabo varios activistas en la sede del Movimiento San Isidro el pasado mes de noviembre.

"Están abusando de familias, de ciudadanos que no tienen un récord delictivo, nosotros en este barrio somos personas sumamente ponderadas", dijo Omara en medio de la vigilancia y el acoso a que estaba siendo sometida en su barrio de La Habana. "Esta situación es demasiado, es un estado de terror", agregó.

La activista reclamó la atención de Naciones Unidas y de su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante la ola represiva de la dictadura castrista en la Isla.