Legislador de Florida presentará enmienda para poner el nombre de Trump a carretera estatal

Un legislador republicano de Florida anunció que presentaría una enmienda para poner el nombre del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, a la carretera US 27, que atraviesa gran parte del estado.

Anthony Sabatini, republicano del área de Orlando, dijo que llevaría la propuesta a la próxima sesión legislativa, con el fin de cambiar el nombre de esa autopista por el de “Carretera del del presidente Donald J. Trump”.

“En esta sesión legislativa patrocinaré una enmienda para cambiar el nombre de la autopista 27 de los EE. UU. Como la "Carretera del presidente Donald J. Trump"”, dijo el legislador en Twitter.

“Esperamos trabajar en esta importante designación en honor a uno de los más grandes presidentes de la historia de Estados Unidos”, aseguró.

La sesión 2021 de la Legislatura de Florida comienza el 2 de marzo y tiene una duración de 60 días.

Sabatini ha sido uno de los firmes partidarios de Trump, quien se traslada este miércoles a su resort de Mar-a-Lago en Florida, después de dejar el cargo en la Casa Blanca y negarse a presenciar la investidura de Joe Biden en Washington.

La Ruta 27 o U.S. Route 27 (US 27) es una carretera federal de sentido este–sur ubicada en la parte sur y medio oeste del país, cuyo extremo sur se encuentra en la U.S. Route 1 en Miami.

Su extensión recorre casi 500 millas y conecta a Miami con la capital de Florida, Tallahassee, a través del centro del estado.

En medio de un clima de tensiones políticas y una capital con amplia presencia de tropas militares y policiales, los demócratas Biden y Kamala Harris hicieron sus juramentos para ocupar sus respectivos cargos al frente de la Casa Blanca.

Previamente, Trump pronunció su último discurso como presidente de Estados Unidos. "Regresaremos de alguna forma", dijo antes de abordar el helicóptero de Force One rumbo a su domicilio en Florida.

El mandatario saliente aseguró que en su mandato hicieron cosas maravillosas y que no fueron una administración común y corriente. Asimismo, reiteró que obtuvo más de 70 millones de votos en los comicios del 3 de noviembre.

Igualmente, subrayó como uno de los logros de su administración la vacuna creada en el país contra COVID-19. “En la pandemia tuvimos problemas como todo el mundo, pero hicimos algo que fue un milagro: la vacuna. Obtuvimos la vacuna desarrollada en 9 meses. Tenemos dos y otra en camino. Eso es un gran logro”, dijo.

A la administración Trump se le achaca una mala gestión de la crisis sanitaria, pues la nación norteamericana superó las 400 000 muertes por la enfermedad, por amplio margen la mayor cantidad de fallecidos en el mundo. En ocasiones anteriores, Trump ha restado importancia a la expansión del virus y muchos de sus seguidores participaron en concentraciones masivas sin usar mascarillas.

“Siempre lucharé a favor de ustedes. Estaré mirando, observando. A la nueva administración le deseo mucha suerte, creo que tendrán gran éxito, tienen los cimientos para hacer algo espectacular”, expresó.