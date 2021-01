Lisandra Silva cuenta su horrible experiencia con la mujer que cuidaba a su hijo: "Nos robó y dejó solo a mi hijo en casa"

La modelo cubana Lisadra Silva y su pareja, el bailarín chileno Raúl Peralta, han sido víctimas de engaño y robo en su propia casa por parte de la niñera que estaba a cargo del cuidado de su hijo Noah, de 7 meses de vida.

Así lo contó la propia maniquí mediante varios textos que compartió en las sección de historias de su perfil de Instagram, en el que acumula casi 2 millones de seguidores.

"Les pido a todos los que me leen hoy que haga algo por ustedes y su familia. Vigilen a sus nanas, por más que confíen, pongan cámaras en casa si pueden, sensores, tengan a ojo a quienes cuidan a su bebé y su casa. No confíen nunca y sobre todo, en la calle siempre atentos. El auto cerrado, ventanillas siempre arriba, cuatro ojos en los semáforos. En la calle caminando, ojo al entorno. No estén al teléfono siempre y atentos con quién hablan y lo que dicen siempre", así comenzó Lisandra Silva relatando su terrible experiencia.

La cubana quiso compartir su historia para alertar a todos aquellos que, como ella, tenían una persona en su hogar a cargo de su retoño. "Necesito contarles esto porque al menos quiero que sirva mi experiencia para ayudar a otros u advertirles", expresó.

Según agregó Lisandra Silva, una brasileña de aproximadamente 40 años de edad "llamada Patricia o tía Paty", "experta en bebés" y "con buena referencias", se aprovechó de la situación para robarles algunas de las pertenencias de valor que la pareja poseía en su casa. Como si fuese poco, mientras la señora realizaba el hurto dejó en dos ocasiones a Noah completamente solo.

"Ella tomó escondidas todas las pertenencias de valor. Mientras que había otra persona en casa se escondió, salió con una mochila y se la entregó a otra afuera del edificio. Bajó dos veces dejando a mi bebé solo", explicó la cubana.

Lisandra Silva dijo que está tomando las medidas pertinentes con la policía, sin embargo, la mujer y sus cómplices continúan sueltos en la calle. Además, Patricia le aseguró en su día que trabajaba para dos familias más.

Pese a todo lo ocurrido, una de las cosas que más ha aterrado a la modelo fue pensar en la idea de que la señora pudo obrar diferente y haber entregado a su hijo a cualquier persona sin su autorización.

"No dejo de pensar que pudo haberle entregado a mi hijo a cualquier persona diciendo que pensó que era orden nuestra o haber dejado entrar a cualquiera a casa. Somos muy vulnerables en este mundo. Lo importante es que estamos bien, lo material viene y va", "la nana que entregó nuestras cosas tenía fotos de nuestros cajones, de nuestras cosas de valor en su teléfono y se las había mandado a su esposo", añadió.

Lisandra Silva confesó en otro de sus escritos que estaba "destruída emocionalmente", por el simple hecho de pensar que pudo haberle pasado algo a su bebé o que alguien pudo entrar a su casa para robárselo o hacerle daño.

"Chicos, tomen consejo, se los pido, que no les pase lo que a mi. Tomo las redes para hacer conciencia y que de algo sirva tener esta plataforma. Se los pido, cuídense mucho. Besitos", concluyó la cubana.

