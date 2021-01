Así vivieron los hijos de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez la actuación la cantante en la investidura de Joe Biden

Jennifer Lopez se convirtió en el centro de las miradas de todo el mundo en el momento en el que salió a cantar este 20 de enero durante el acto de investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Una poderosa actuación en la que interpretó This Land Is Your Land y America, The Beautiful y reivindicó sus raíces latinas al expresar en español el juramento estadounidense: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos".

Pero además de tener millones de ojos sobre ella, había algunos espectadores muy especiales para la Diva del Bronx que estaban siguiendo este acto histórico en el que participó: sus hijos y las hijas de su prometido Alex Rodríguez.

A través de las stories de Instagram, la neoyorquina mostró cómo sus hijos Max y Emme -fruto de su matrimonio fallido con el cantante Marc Anthony- estuvieron pegados a la pantalla viendo como su madre hacía historia.

"Todo por vosotros", escribió sobre la bonita foto de sus hijos de 12 años.

Captura Instagram / JLo

Las hijas de su pareja Alex Rodriguez, Ella y Natasha, también le expresaron su incondicional apoyo a su madrastra. Mientras que Natasha siguió la actuación a través de la televisión, Ella le mandó un mensaje deseándole suerte y recordándole lo mucho que la quiere. "Buena suerte. Te quiero!!!", le dijo junto a varios corazones.

Sin duda, la cantante de 51 años está rodeada por el mejor equipo: su familia.

