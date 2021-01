MINSAP reporta 4 muertes en Cuba por coronavirus y 530 nuevos contagios

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó este viernes cuatro fallecidos y 530 nuevos contagios de coronavirus en Cuba en las últimas 24 horas. La cifra vuelve a superar los 500 casos tras varios días en que se situaba por debajo de esa cifra.

Con los nuevos datos, asciende a 20.060 el acumulado de positivos de COVID-19 en Cuba y a 188 el número de muertes por complicaciones derivadas de la enfermedad.

Al igual que el jueves, las víctimas son dos mujeres y dos hombres, cuyas edades oscilan entre 49 y 86 años. Dos de los fallecidos eran de La Habana y los otros dos, uno de Colón, en Matanzas, y el otro del municipio Camajuaní, en Villa Clara. En todos los casos las víctimas tenían padecimientos previos.

Desde el 9 de enero se han reportado en Cuba fallecimientos todos los días como consecuencia del COVID-19. Tras los nuevos decesos, ya son 40 las muertes reportadas en los últimos 13 días.

Se encuentran ingresados en este momento 9.083 pacientes, de ellos 3.483 sospechosos, 1074 en vigilancia y 4.526 casos activos confirmados, cifra esta última que permanece estable en relación con el día anterior. Se atienden en las terapias intensivas 45 pacientes confirmados, de ellos 14 críticos y 31 graves.

La cantidad de contagios en La Habana continúan al alza. La capital concentra 212 de los casos confirmados, en segundo lugar se encuentra Guantánamo (90); Pinar del Río (50); Santiago de Cuba (32); Holguín (21); Artemisa (18); Villa Clara (9); Isla de la Juventud (6); Cienfuegos (4); Mayabeque (3); Camagüey; (3); Granma (2); Sancti Spíritus (2); Las Tunas (1); Ciego de Ávila (1).

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 50 casos

Consolación del Sur: 3 (2 contactos de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada)

Los Palacios: 1 (contacto de caso confirmado)

Mantua: 1 (contacto de caso confirmado)

Pinar del Río: 38 (32 contactos de casos confirmados y 6 importados)

San Juan y Martínez: 4 (3 contactos de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada)

San Luis: 3 (2 contactos de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada)

Artemisa: 18 casos

Artemisa: 1 (contacto de caso confirmado)

Bahía Honda: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Caimito: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Candelaria: 1 (sin fuente de infección precisada)

Guanajay: 1 (contacto de caso confirmado)

San Antonio de Los Baños: 4 (contactos de casos confirmados)

San Cristóbal: 2 (contactos de casos confirmados)

La Habana: 212 casos

Diez de Octubre: 25 (23 contactos de casos confirmados y 2 importados)

Arroyo Naranjo: 16 (contactos de casos confirmados)

Boyeros: 15 (contactos de casos confirmados)

Centro Habana: 13 (10 contactos de casos confirmados y 3 importados)

Cerro: 14 (12 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada)

Cotorro: 13 (contactos de casos confirmados)

Guanabacoa: 11 (contactos de casos confirmados)

Habana del Este: 17 (16 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Habana Vieja: 12 (10 contactos de casos confirmados y 2 importados)

La Lisa: 9 (contactos de casos confirmados)

Marianao: 11 (contactos de casos confirmados)

Playa: 15 (12 contactos de casos confirmados y 3 importados)

Plaza de La Revolución: 21 (contactos de casos confirmados)

Regla: 4 (contactos de casos confirmados)

San Miguel del Padrón: 16 (contactos de casos confirmados)

Mayabeque: 3 casos

San José de Las Lajas: 3 (1 importado y 2 sin fuente de infección precisada)

Matanzas: 76 casos

Calimete: 4 (contactos de caso confirmado)

Cárdenas: 34 (28 contacto de caso confirmado y 6 importados)

Ciénaga de Zapata: 1 (contactos de caso confirmado)

Colón: 12 (11 contactos de caso confirmado y 1 importado)

Jagüey Grande: 3 (2 contactos de caso confirmado y 1 importado)

Los Arabos: 2 (contactos de caso confirmado)

Martí: 1 (importado)

Matanzas: 13 (contactos de caso confirmado)

Pedro Betancourt: 2 (importados)

Unión de Reyes: 4 (contactos de caso confirmado)

Cienfuegos: 4 casos

Cienfuegos: 3 (1 contacto de caso confirmado, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada)

Abreus: 1 (contacto de caso confirmado)

Villa Clara: 9 casos

Manicaragua: 2 (contactos de caso confirmado)

Ranchuelo: 1 (sin fuente de infección precisada)

Santa Clara: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Santo Domingo: 3 (contactos de casos confirmados)

Sancti Spíritus: 2 casos

Cabaiguán: 1 (contacto de casos confirmado)

Fomento: 1 (contacto de casos confirmado)

Ciego de Ávila: 1 caso

Majagua: 1 (importado)

Camagüey: 3 casos

Camagüey: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 importados)

Las Tunas: 1 caso

Las Tunas: 1 (importado).

Holguín: 21 casos

Holguín: 20 (18 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada)

Moa: 1 (contacto de caso confirmado)

Santiago de Cuba: 32 casos

Mella: 4 (contactos de caso confirmado)

Palma Soriano: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

San Luis: 1 (importado)

Santiago de Cuba: 22 (19 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada)

Songo La Maya: 1 (contactos de caso confirmado)

Granma: 2 casos

Manzanillo: 1 (contacto de caso confirmado)

Jiguaní: 1 (contacto de caso confirmado)

Guantánamo: 90 casos

Baracoa: 2 (contactos de casos confirmados)

Caimanera: 1 (contacto de caso confirmado)

El Salvador: 1 (contacto de caso confirmado)

Guantánamo: 81 (79 contactos de casos confirmados y 2 importados)

Manuel Tames: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Municipio Especial Isla de La Juventud: 6 casos (contactos de casos confirmados)

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 61 años de edad, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, reside en el municipio Centro de Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares con toma completa del hemitórax izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 78 años de edad, reside en el municipio Playa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Operada de Fractura de Cadera y reintervenida. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada y relajada, continua con elementos de sepsis de la herida quirúrgica, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambas bases pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 61 años de edad, reside en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, con gradiente térmico, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Diurético adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 89 años de edad, reside en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad, reside en el Alquízar, provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente, estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidemia. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus Asma Bronquial, Cardiopatía Isquémica. Infarto agudo del Miocardio en el 2005. Se encuentra en Terapia Intensiva, comienza con hipotensión, arterial, frialdad, sudoraciones, de saturando, interpretado como Edema Pulmonar Cardiogénico secundario a Infarto Agudo del Miocardio, además de presentar taquicardia ventricular sostenida y cambios electrocardiográficos en cara anterior, ahora en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buena Diuresis. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 68 años de edad, reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Diabetes Mellitus y Obesa. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, en horario de la mañana hace episodio de bradicardia extrema y cianosis distal, se reanima y sale, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis mixta. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones algodonosas en los 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, reside en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Venosa Periférica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones intersticiales diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio hiliobasal. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 81 años de edad, reside municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca, Asma Bronquial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica e Insuficiencia Venosa Periférica. Se encuentra en Terapia Intensiva, sedada, afebril, menos secreciones traqueo bronquiales, mejor oxigenada, tendencia a la taquicardia, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Oligúrica. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X Tórax. Infiltrado en panal de abejas en ambos campos pulmonares con fibrosis pulmonar. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 86 años de edad, reside en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, sedado, afebril, abundantes secreciones traqueo bronquiales, con signos de hipoperfusión tisular en ventilación mecánica, con un distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, reside en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, mejor oxigenado, sedada, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio moderado. Estabilidad hemodinámica. Disminución del ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 88 años de edad, reside en municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia, Intensiva, sedado, afebril, comenzó en hemodiálisis, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas,. Anuria. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de crítico Inestable.

Ciudadana cubana de 50 años de edad, reside en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial, Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, sedada y relajada, fiebre, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis disminuida. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax. Radiopacidad a predominio de los hilios, que impresionan de aspecto congestivo más que inflamatorios. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad, reside en el municipio Songo La Maya, provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 91 años de edad, reside en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, se retira el apoyo de drogas vasoactivas, presenta elevación de la creatina sérica, se inició hoy con tratamiento de hemodiálisis, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Mejor ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Imágenes radiopacas difusas bilaterales heterogéneas y radiopacidad homogénea basal izquierda. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, reside en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, que propició se procediera a intubar y ventilar, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Infiltrado inflamatorio bilateral diseminado en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, reside en municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebrovascular Hemorrágica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado y relajado, con polipnea superficial, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Imágenes radiopacas de aspecto inflamatoria en ambos campos pulmonares, limitadas hacia bases. Reportada de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 84 años de edad, reside en el municipio Sandino, provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Fibrilación Auricular y Anemia Crónica en estudio. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, asintomático, ventilando espontáneamente sin oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Discretas lesiones de aspecto inflamatorio en región pericárdica izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 67 años de edad, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Fractura de Cadera. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad reside en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Hiperplasia Prostática. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 70 años de edad, reside en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, VIH y operado de próstata por Hiperplasia. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Fibrosis difusa y bilateral asociado a granulia calcificada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 84 años de edad, reside en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, reside en el municipio Playa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, disnea a la movilización, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente, estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Pequeño foco inflamatorio de base izquierda asociado a fibrosis y dilataciones bronquiales bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 95 años de edad, reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno con suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada grave.

Ciudadano cubano de 60 años de edad, reside en el municipio Regla, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Mieloma Múltiple. Epilepsia y Etilismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno con suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno con suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidemia. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 75 años de edad, reside en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea moderada, en ventilación espontánea con oxígeno con suplementario. Estable. hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 43 años de edad, reside en el municipio Güines, provincia Mayabeque.Antecedentes Patológicos Personales: Sano.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, asintomático, en ventilación espontánea con oxígeno con suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales a predominio bibasales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 69 años de edad, reside en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Parkinson y Artritis Reumatoide. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, polipneico, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Diuresis adecuada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 94 años de edad, reside en el municipio Güira de Melena, provincia. Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, empeoramiento clínica en la mañana con dolor, frialdad y cambio de coloración en uno de los miembros, diagnosticándose una insuficiencia arterial aguda, se indica tratamiento, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buena Diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, reside en el municipio Playa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica. Infarto agudo del Miocardio reciente. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buena Diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 7 meses de edad, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Transposición de Grandes Vasos Simple pendiente de tratamiento quirúrgico. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con cianosis peribucal y periungueal por su patología de base, asintomático, hidratado, recibe Oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Ecocardiograma. Cortocircuito funcionando. Buena contractilidad. Transposición de Grandes vasos simple. Septum interventricular con CIA de 9 mm con cortocircuito bidireccional. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio hilio basal y atelectásico. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 13 años de edad, reside en el municipio Jaruco, provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con gradiente térmico, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario,. Estable hemodinámicamente, apoyado con dobutamina. Diuresis conservada. Electrocardiograma. Bradicardia sinusal. Rayos X de tórax. No impresiona lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 74 años de edad, reside en el municipio Matanzas, provincia Matanzas.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, cooperativo, orientado, asténico, con hemiplejia izquierda en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambio las lesiones escasas de aspecto fibróticas. Reportado de grave

Ciudadano cubano de 81 años de edad, reside en el municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Neoplasia de pulmón derecho. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos seca, falta de aire cuando se moviliza, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Atelectasia de pulmón derecho con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 37 años de edad, reside en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos seca, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario a 4 l/mto, SPO2. 95 %, FR. 22 resp/mto. Estable hemodinámicamente, FC. 88 lat/mto. TA. 110/60 mmHg. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Radiopacidad en moteado heterogéneo extenso en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 74 años de edad, reside en el municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Fractura de cadera. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, tolera la, ventilación espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rx de Tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 74 años de edad, reside en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas.Antecedentes Patológicos Personales: Salud. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, menos polipnea, episodio de taquicardia, ventila espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rx de Tórax. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 69 años de edad, reside en el municipio Jagüey Grande, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 86 años de edad, reside en el municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma no Hodking. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 64 años de edad, reside en el municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos, polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales, algodonosas en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 89 años de edad, reside en el municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales. Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica (Hemiparesia derecha) y Amputado de Miembro Inferior Izquierdo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Inestable hemodinámicamente, con episodios de fibrilación auricular con respuesta acelerada. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 63 años de edad, reside en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales. Gastritis Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando en espontanea con oxígeno suplementario, con buena mecánica ventilatoria. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Rayos X de tórax. Discreto infiltrado hilio basal derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 87 años de edad, reside en el municipio y provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Déficit visual. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, no disnea, tos seca, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Aumento del índice cardiotorácico, con signos de fibroenfisema pulmonar, reforzamiento de la trama hiliar y lesiones inflamatorias en bases. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 42 años de edad, residente permanente en los Estados Unidos. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Pancreatitis Crónica. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, sin elementos de otras complicaciones, sin dolor abdominal, náuseas u otras manifestaciones de disfunción gastrointestinal. Ventilando en espontánea, FR. 22 resp/min, SPO2. 96%. Hemodinámicamente estable, TA. 130/70 mmHg. FC. 80 lat/min. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Fallecidos:

Ciudadana cubana de 86 años de edad, residía en el municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Linfoma de Hodgkin. Presenta tos seca, falta de aire y fiebre, acude a su Área de Salud, donde es evaluada y remitida para el hospital ingresando en sala de respiratorio. Se inició tratamiento protocolos establecidos para estos pacientes. Se realizó PCR que resultó positivo. Fue evaluada como paciente de alto riesgo e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Presentó disnea ligera, se administra oxígeno suplementario. Mantiene estabilidad hemodinámica que se intensifica, con hipotensión arterial, cianosis y sudoración. Hace bradicardia extrema, hasta la parada cardíaca, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Paciente fallece. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residía en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad. Es atendida en el Servicio de Urgencias por presentar pérdida del apetito, sed y toma de estado general, al examen físico presenta signos de deshidratación severa. Fue ingresada, se le realiza un PCR que resultó negativo. Los dos días siguientes muestra deterioro del estado de conciencia, polipnea, hipotensión arterial, cianosis generalizada, se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos, fue intubada y ventilada en modalidad controlada y apoyada con aminas. Se realiza segundo PCR que resultó positivo. Se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos por presentar empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. Es tratada según protocolos para estos pacientes. Presentó Insuficiencia Renal Aguda y se realiza hemodiálisis. Mantuvo inestabilidad hemodinámica, incrementándose las dosis de aminas. Mantuvo inestabilidad hemodinámica. Hizo parada cardiaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Paciente fallece. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 61 años de edad, residía en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial. Comenzó con tos, expectoración y fiebre. No acudió a los Servicios de Salud. Tres días después es evaluado en su Área de Salud, se remite al Hospital. Fue ingresado en sala de confirmados, es iniciado tratamiento con Heparina de Bajo Peso molecular a dosis profiláctica, Eritropoyetina y Heberferón. Se realiza PCR que resultó positivo. Presentó agobio respiratorio por lo que es intubado y ventilado en modalidad controlada. Posteriormente presentó empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. Se encontró con inestabilidad hemodinámica, fue apoyado con aminas, fueron modificados parámetros ventilatorios y elevadas las dosis de aminas. Hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Paciente Fallece. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 79 años de edad, residía en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica (Enfermedad multivasos), Diabetes Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Comenzó con tos seca y falta de aire. No acudió a los Servicios de Salud. Tres días después fue llevado por los familiares al Área de Salud y remitido al hospital. Al examen físico se auscultan crepitantes en ambas bases pulmonares. En el Rayos X de Tórax se aprecian lesiones inflamatorias en ambos hemitórax. Ingresa como sospechoso. Fue indicado PCR que resultó positivo. Es trasladado a sala de confirmados. Los días posteriores evlucionó con estabilidad clínica. Fue tratado según protocolos para estos pacientes. Seguidamente presentó disnea ligera, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Empeoró la disnea y fue iniciada Ventilación No Invasiva. Presentó disnea intensa, dolor torácico, hipotensión arterial, frialdad y sudoración. Es realizado electrocardiograma, precisándose isquemia miocárdica aguda, fue intubado y ventilado en modalidad controlada y apoyado con aminas a dosis altas. Hace parada cardiorespiratoria en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron fectivas. Paciente fallece. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.