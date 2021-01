Trump planeó destituir al Secretario de Justicia para anular resultados electorales en Georgia, según diario estadounidense

El expresidente estadounidense Donald Trump planeó destituir al Secretario de Justicia para anular los resultados de las elecciones en Georgia, según informó The New York Times.

Trump planeaba reemplazar al entonces fiscal general en funciones, Jeffrey Rosen, luego de que este se negara a respaldar las acusaciones de fraude electoral de las que nunca presentó pruebas y rechazara la petición de Trump de nombrar asesores especiales para investigar las supuestas irregularidades electorales.

Una de las solicitudes de Trump fue una investigación sobre Dominion Voting Systems, empresa que fabricó el equipo electoral y que la campaña del expresidente acusó de tener vínculos con Venezuela para sacarlo del poder; algo que nunca pudo probar.

En lugar de Rosen, Trump quería nombrar a Jeffrey Clark, un abogado del Departamento de Justicia, de acuerdo a los informes del diario estadounidense.

Los planes del exmandatario se vinieron abajo luego de que un grupo de funcionarios del Departamento de Justicia lo descubriera y amenazara con renunciar en masa.

La investigación de The New York Times se basó en las declaraciones anónimas de cuatro exfuncionarios de la administración Trump. El diario contactó a Clark, que negó las acusaciones, aunque no dijo en qué se equivocaban específicamente los funcionarios.

"Todas mis comunicaciones oficiales fueron compatibles con la ley", aseguró al Times.

Rosen permaneció en su puesto hasta el final de la administración.

El 3 de noviembre, con millones de votos por correo aún por contar, Trump dijo que había ganado las elecciones. A medida que comenzó a teñirse de azul el mapa electoral, el expresidente aumentó sus acusaciones de que los demócratas habían cometido fraude para robarle la elección.

Buena parte de su atención se concentró en Georgia, donde desde 1992 ningún candidato republicano había perdido y que Biden ganó por unos 12 mil votos.

Luego de que el Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, certificara la victoria de Biden, la campaña de Trump presentó una demanda, que poco después fue desestimada por un juez federal del estado.

A principios de enero, salió a la luz el audio de una llamada telefónica entre Trump y Raffensperger, en la que el expresidente presionaba al Secretario de Estado para "encontrar" suficientes votos que le permitieran revertir su derrota en los comicios.