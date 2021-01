Cubanos denuncian falta de efectivo en las tiendas para devolver el cambio en CUP

La ausencia o rotura de terminales de tarjetas de pago (POS) y la falta de dinero en efectivo para devolver los cambios en las tiendas en CUP, llevó al ciudadano David Hechavarría a denunciar una situación que ha sufrido en numerosas ocasiones, y debido a la cual ha perdido dinero en sus compras.

“Me he fijado que ahora en las tiendas donde compramos todos los cubanos, es decir, las antiguas Tiendas Recaudadoras de Divisas, no existen POS... Y pregunto, ¿eso es nuevo? O los cajeros, como no tienen ya otra forma de inventar, ahora es su nueva modalidad de buscarse un dinero timando al pueblo, para quedarse con el cambio”, publicó en su cuenta de Facebook Hechavarría.

La observación publicada por este cubano generó decenas de comentarios en muy poco tiempo, de otros ciudadanos que se quejaban de haber vivido situaciones parecidas en las que, por rotura de terminales y falta de efectivo en las cajas de las tiendas, terminaban pagando en metálico y no recibían el cambio correspondiente.

“En estos tiempos de mucha escasez y dejando dinero por doquier… ¿adónde vamos a llegar?”, se pregunta el usuario de esta red social muy utilizada por los cubanos para denunciar las situaciones que les afectan en su día a día.

La denuncia de Hechavarría no se limitó a la falta de efectivo para devolverle el cambio de su compra. “No entiendo cuál es el trabajo de los jefes de pisos, de la cajera central y hasta de las propias cajera de línea que no informan cuando no tienen cambio... ¿O es eso un complot entre todos?”, se preguntó el usuario

Con la entrada en vigor de la unificación monetaria, conocida como “tarea ordenamiento”, los cubanos han visto cómo han subido los precios y los salarios en una proporción que termina en detrimento de sus bolsillos. El desabastecimiento y la mala calidad de los productos que consumen en su canasta básica fomentan el descontento entre la población.

“Súmenle el maltrato y la falta de respeto de la cajera, y sin nadie a quien recurrir... No lo hago por los 2.50 CUP. Lo hago por el descaro en que se está viviendo en estos momentos en nuestro país. Súmenlo a decenas de personas que compran en esa tienda”, añadió Hechavarría.

Según él, “Fincimex está al tanto de las tiendas que no tienen POS o lo tienen roto”. Lo cual le lleva a pensar que se trata de una estrategia de los empleados de la tienda para quedarse con los cambios de los clientes. “Pido a cualquiera que me responda a mi inquietud, que es de MUCHOS… Y llamar a que se acabe el descaro en esas instituciones, llamadas Tiendas Recaudadoras de Divisa…”.

“Todos están de acuerdo. Esa es su lucha diaria. Con tu permiso lo comparto porque ya es hora de alzar nuestra voz”, le comenta una usuaria. “Esa es la manera para quedarse con el cambio. 2.50 CUP no será mucho, pero en estos tiempos hasta un céntimo vale”, afirmó otra.

“Así mismo es, últimamente en las tiendas TRD no hay POS o te dicen que no hay conexión, al parecer para que no sea usado y efectivamente quedarse con el cambio. El viernes entre dos compañeros escribimos una queja al buzón del pueblo del periódico Sierra Maestra y vamos a esperar [a ver] qué hacen con esto. Pero de qué es demasiado; lo es”, compartió otro usuario.

Por su parte, Enrique Rivera Díaz, un empleado o directivo de la tienda en cuestión respondió al post de Hechavarría:

“Buenas tardes amigo. Dando respuesta a tu inquietud: desde el fin de año estamos reportando en la tienda tanto vía telefónica, como por correo, como en persona, que han ido a FINCIMEX nuestras comerciales a plantear esta queja. Nosotros como entidad no tenemos nada que ver con esta deficiencia y le pedimos disculpas. Estamos tratando por todos los medio de resolver de una vez este tema. Le pido muchísimas disculpas, pero de igual modo con Trasval hemos tratado el tema del cambio. Ya este se solucionó, pero recuerde que todo está en reestructuración y muchas de las problemáticas, aunque no lo crea, no está en nuestras manos una solución y sabemos que esa inquietud no es sólo de UD sino como tanto de los clientes que atendemos diariamente. No es culpa de los cajeros o jefes de piso, disculpe nuevamente”.

A pesar de las explicaciones dadas a través de la propia red social, muchos usuarios no quisieron aceptarla y la consideraron una excusa: “Esa respuesta es justificativa. Lo correcto es entregarle siempre el vuelto al cliente. Suponga usted que el cliente le plantee que no le alcanza el dinero para adquirir la mercancía, de seguro no se la vendería... Reflexione”.