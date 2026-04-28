Así están los precios en el mercado de 19 y B en La Habana

Un video publicado en Facebook por la usuaria Yela Bermudes sobre los mercados del Vedado en La Habana desató comentarios indignados de cubanos.
El mercado, ubicado en la esquina de 19 y B en el Vedado, es uno de los agromercados más surtidos de La Habana, pero también el más caro. Las imágenes del video muestran letreros con precios de 200 y 250 pesos en moneda nacional la libra para productos como plátanos y tomates. Sin embargo, los datos de meses anteriores revelan cifras aún más altas: en marzo de 2025, el mango llegó a 500 pesos la libra, la guanábana a 500 pesos, el limón a 600 pesos y el ají cachucha a 1,000 pesos la libra.
Esos precios contrastan brutalmente con los ingresos reales de la población. El salario medio en Cuba en 2025 fue de 6,930 pesos cubanos mensuales, equivalente a apenas unos cinco dólares al tipo de cambio informal vigente.
Según el Food Monitor Program, dos adultos en La Habana necesitan al menos 41,735 pesos mensuales solo para cubrir su alimentación básica, más de seis veces el salario promedio. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana estima que una persona necesita al menos 30,000 pesos al mes para comer.
Los comentarios al video resumen el sentir popular con crudeza. «El mercado más caro de la ciudad de La Habana, 19 y B Vedado Plaza de la Revolución. Llevar un saco de dinero», escribió José Israel Caraballo. Yadira Pérez Rodríguez fue más directa: «¿Mercado? Tú dirás la boutique... 19 y B es el más caro del Vedado».
Otros usuarios apuntaron a la desigualdad que el mercado refleja. «El salario se te va en la comida de cinco días, sin carne, sin huevos», denunció Dionisio Díaz Sánchez. Yaimara Acosta añadió: «Dios bendiga a los familiares que los ayudan del extranjero, porque los que andamos bien a pie ya ni sabemos».
El gobierno intentó poner freno a la espiral de precios mediante la Resolución 148/2025, que fijó topes máximos para productos agropecuarios en septiembre de 2025, pero los reportes posteriores confirmaron que los vendedores incumplían sistemáticamente las regulaciones sin consecuencias efectivas.
Como sentenció una usuaria en los comentarios del video: «La comida más cara del planeta y no lo voy a discutir».
Preguntas frecuentes sobre los precios de alimentos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué son tan altos los precios de los alimentos en Cuba?
Los precios de los alimentos en Cuba son extremadamente altos debido a varios factores, entre ellos la escasez de productos, la inflación y la devaluación de la moneda nacional. Además, la falta de insumos y la baja productividad agrícola contribuyen a que los alimentos sean cada vez más inaccesibles para la población. A pesar de las regulaciones gubernamentales, los precios no han podido ser contenidos, lo que genera una brecha significativa entre el costo de vida y los salarios reales en la isla.
¿Cómo afecta la inflación a la alimentación de los cubanos?
La inflación afecta gravemente la alimentación de los cubanos, ya que los precios de los productos básicos aumentan constantemente, mientras que los salarios no se ajustan al mismo ritmo. Esto provoca que muchas familias no puedan costear una dieta equilibrada y deban limitarse a lo esencial, generando una inseguridad alimentaria que impacta especialmente a niños y adultos mayores.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para controlar los precios?
El gobierno cubano ha intentado controlar los precios mediante regulaciones y la fijación de topes máximos, como la Resolución 148/2025. Sin embargo, estas medidas han sido en gran parte ineficaces, ya que muchos vendedores incumplen las regulaciones sin enfrentar consecuencias significativas. Además, el sistema de distribución estatal no logra satisfacer la demanda, lo que perpetúa la inflación y el desabastecimiento.
¿Es posible sobrevivir con el salario promedio en Cuba?
Sobrevivir con el salario promedio en Cuba es extremadamente difícil, ya que el costo de la canasta básica supera ampliamente los ingresos mensuales de la mayoría de los cubanos. Según estimaciones, se necesitan más de 50,000 pesos al mes para cubrir necesidades básicas, mientras que el salario medio ronda los 6,930 pesos, obligando a muchas familias a depender de remesas del exterior o a hacer sacrificios diarios para sobrevivir.
¿Qué impacto tiene la crisis económica en la dieta de los cubanos?
La crisis económica en Cuba ha tenido un impacto devastador en la dieta de los cubanos, limitando su acceso a alimentos nutritivos y variados. La escasez de productos y los altos precios obligan a la población a consumir dietas monótonas y deficientes en nutrientes, lo que afecta su salud y bienestar general. Esta situación se agrava por la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno para mejorar la producción y distribución de alimentos.
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