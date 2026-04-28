Así están los precios en el mercado de 19 y B en La Habana

Un video publicado en Facebook por la usuaria Yela Bermudes sobre los mercados del Vedado en La Habana desató comentarios indignados de cubanos.

El mercado, ubicado en la esquina de 19 y B en el Vedado, es uno de los agromercados más surtidos de La Habana, pero también el más caro. Las imágenes del video muestran letreros con precios de 200 y 250 pesos en moneda nacional la libra para productos como plátanos y tomates. Sin embargo, los datos de meses anteriores revelan cifras aún más altas: en marzo de 2025, el mango llegó a 500 pesos la libra, la guanábana a 500 pesos, el limón a 600 pesos y el ají cachucha a 1,000 pesos la libra.

Esos precios contrastan brutalmente con los ingresos reales de la población. El salario medio en Cuba en 2025 fue de 6,930 pesos cubanos mensuales, equivalente a apenas unos cinco dólares al tipo de cambio informal vigente.

Según el Food Monitor Program, dos adultos en La Habana necesitan al menos 41,735 pesos mensuales solo para cubrir su alimentación básica, más de seis veces el salario promedio. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana estima que una persona necesita al menos 30,000 pesos al mes para comer.

Los comentarios al video resumen el sentir popular con crudeza. «El mercado más caro de la ciudad de La Habana, 19 y B Vedado Plaza de la Revolución. Llevar un saco de dinero», escribió José Israel Caraballo. Yadira Pérez Rodríguez fue más directa: «¿Mercado? Tú dirás la boutique... 19 y B es el más caro del Vedado».

Otros usuarios apuntaron a la desigualdad que el mercado refleja. «El salario se te va en la comida de cinco días, sin carne, sin huevos», denunció Dionisio Díaz Sánchez. Yaimara Acosta añadió: «Dios bendiga a los familiares que los ayudan del extranjero, porque los que andamos bien a pie ya ni sabemos».

El gobierno intentó poner freno a la espiral de precios mediante la Resolución 148/2025, que fijó topes máximos para productos agropecuarios en septiembre de 2025, pero los reportes posteriores confirmaron que los vendedores incumplían sistemáticamente las regulaciones sin consecuencias efectivas.

Como sentenció una usuaria en los comentarios del video: «La comida más cara del planeta y no lo voy a discutir».