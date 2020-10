Chris Wallace dice que la "lección" de Trump ante positivo al coronavirus es "usar la maldita mascarilla"

El presentador de la cadena Fox y moderador del primer debate entre Donald Trump y Joe Biden, ha recomendado en un tono duro que los espectadores de la Fox usen “la maldita mascarilla”.

Chris Wallace ha participado este viernes en el programa de Fox and Friends y ha aparecido en otros de la cadena, repitiendo el mismo mensaje en todos las ocasiones. “Siga la ciencia”, dijo Wallace. “Si pudiera decir una cosa a toda la gente que está mirando: Olvídense de la política. Este es un problema de salud de seguridad pública".

El mensaje de Wallace, quien mantuvo durante el debate del martes la distancia de seguridad con los candidatos, suena duro en una cadena que ha lanzado mensajes equívocos en relación con la pandemia.

En línea con el discurso del presidente Trump, varios presentadores y líderes de opinión de Fox News han acusado a gran parte de los medios de comunicación nacionales de exagerar los peligros del coronavirus. Asimismo, han defendido la prerrogativa de Trump de realizar grandes mítines en la campaña contra el consejo de los expertos en salud.

Uno de estos invitados, el Dr. Scott Atlas, ha minimizado constantemente los riesgos de la COVID-19, motivo por el cual se ha convertido en uno de los principales asesores para la pandemia del presidente, quien es un espectador asiduo de Fox News.

Molesto con el tratamiento dado por invitados y presentadores de la cadena al tema de la situación epidemiológica, Chris Wallace fue directo en su mensaje: "Voy a decir algo y, amigos, solo estoy tratando de darles la verdad (…) el Dr. Scott Atlas no es un epidemiólogo, no es un experto en enfermedades infecciosas; no tiene ninguna formación en esta área”.

Según el presentador, “hay varias personas importantes en el grupo de trabajo del presidente sobre el coronavirus que han tenido serias preocupaciones sobre Scott Atlas y su buena fe científica".

"Sé que voy a recibir un gran rechazo de esto", continuó Wallace, y agregó dirigiéndose a la audiencia: "Escuche a personas como Anthony Fauci, escuche a personas como Deborah Birx, que han sido en gran parte rechazadas (por esta cadena). Escuche a las personas independientes que no tienen una motivación política”. “Francamente, no creo que Scott Atlas sea una de esas personas”, indicó Chris Wallace.

El enfado de Wallace también fue visible en al relatar su experiencia en el debate del martes. Según contó a los espectadores, los miembros de la familia de Trump se habían quitado las mascarillas después de ingresar a la sala de debate, en una clara violación de las reglas de la Clínica Cleveland contratada para supervisar los protocolos de salud y seguridad del evento.

"Una persona de la Clínica Cleveland se acercó a la primera familia presidencial cuando estaban sentados y les ofreció mascarillas en caso de que no las tuvieran, pero ellos las rechazaron", recordó el presentador. El hecho en sí contrastó con el comportamiento de la familia Biden y con el de la propia familia de Wallace, cuya esposa e hijos asistieron al debate.

El presentador, que lamentó la naturaleza caótica del debate del martes, dijo que planeaba hacerse una prueba de coronavirus el lunes por consejo de sus médicos, quienes dijeron que cualquier infección podría tardar varios días en generar un resultado positivo, por lo cual no le recomendaban que se la hiciera de inmediato.

“Mi médico me dice que no debería hacerme una prueba hoy porque el virus tarda cinco días en manifestar suficiente cargar vírica. Podría hacerme una prueba, pero bien podría resultar un falso negativo (…) Si el presidente se hizo una prueba ayer y dio positivo, entonces creo que tendría el coronavirus durante el debate”, dijo Wallace al tiempo que enfatizó que solo estaba repitiendo las indicaciones lógicas de su médico.

Por otra parte, Wallace también mencionó cómo Trump se había burlado del uso de mascarillas durante el debate. “Sabes, hablamos de eso en el debate”, dijo. “Le pregunté al presidente sobre el hecho de que Biden sea partidario de usar una mascarilla, cosa que él ha rechazado”.

Para Wallace, el gesto del presidente al sacar la mascarilla de su bolsillo para enseñarla y decir que no creía que tenía que usarla, era poco menos que una burla. “Francamente, se burló de Joe Biden y dijo que siempre lleva una gran máscara y que sus mítines siempre tienen estas pequeñas multitudes".

El positivo de Trump "pone (a la pandemia) en lo alto de la agenda política nuevamente y lo convierte en un tema muy importante en esta campaña", aseguró Wallace. “Estas dos campañas han tratado la COVID-19 de manera muy diferente”, dijo.

“El presidente Trump ha salido sin mascarilla. Ha estado llevando a cabo estos grandes mítines con miles de personas. Partidarios y entusiastas de Trump se agolpan en espacios al aire libre, aeropuertos, pero sin protección en muchos casos, y sin distanciamiento social”. Por su parte, Biden “ha sido mucho más cauteloso al usar mascarilla y realizar eventos mucho más pequeños (...) Sospecho que esto va a causar un reexamen en ambos lados sobre cuál es la forma correcta de manejar este tema", agregó Wallace.

En un momento de su aparición en Fox, la panelista Melissa Francis le preguntó cómo la prueba positiva del presidente podría afectar la estrategia de campaña de Biden. Visiblemente desconcertado, Chris Wallace le respondió: "No sé si esa es la historia clave hoy". Y agregó: "para mí, la conclusión de todo esto es seguir la ciencia".

Wallace continuó haciendo algo a lo que los espectadores leales de Fox no están acostumbrados. A diferencia del presidente y los presentadores de la cadena, el veterano periodista habló directamente a la audiencia para decirles: “Hemos hecho de las máscaras un tema político. No lo hemos hecho nosotros: los candidatos lo han hecho. Y no es una cuestión política. Es un problema de salud pública", puntualizó Chris Wallace.

Con 7.334.054 casos de contagiados y 208.731 muertos por la pandemia, Estados Unidos encabeza la lista de los países afectados. “El presidente de los Estados Unidos está en la burbuja más segura del mundo. Todo el que entra en contacto con él, tiene que hacer un examen, y aun así, se contagió. ¡Así que usa la maldita máscara!", concluyó el presentador.