Exclusiva: Cantante cubano Eddy Borges estrena carrera en solitario

El otrora cantante de la orquesta Charanga Latina, Eddy Borges, está estrenando su carrera en solitario con la promoción en redes sociales del sencillo No seas mala, según explica en exclusiva a CiberCuba.

Borges, también conocido en el universo del espectáculo de la isla como el prometido de la popular actriz e influencer Heydy González, hace el lanzamiento poco antes de San Valentín porque considera que el amor es “la fuerza que mueve al mundo”.

Este joven que se autodefine como “un loco soñador, un bohemio enamorado” adelanta que el próximo 26 de febrero saldrá un segundo video clip (Tu principesco) en el que aparecerán su futura esposa y la pequeña hija de ésta.

Bajo el nombre artístico de Eddy B, Borges asegura que “mi manera de soñar es vivir y eso estoy haciendo hoy: viviendo mi sueño. Este año será para crear toda la estructura que un artista necesita, dentro y fuera de las plataformas digitales, y concretar mi proyecto con 100 por ciento de seriedad. Después vendrá todo lo otro”.

Declarado fanático de su familia y los deportes, el cantante de 34 años aclara que “no estudié desde niño en una escuela, aunque me hubiese encantado”. De adolescente integró el grupo de baile de un proyecto sociocultural y la orquesta Ritmo Moderno de su natal Camagüey. Esa experiencia lo enseñó a desempeñarse en un escenario a la vez que cantaba y bailaba.

Eddy Borges junto a Galilea, la hija de Heydy González / Foto: Cubamodela

Posteriormente aprendió a tocar percusión menor. “Eso fue lo que me abrió las puertas de Charanga Latina, adonde ingresé como güirero. Si bien me encantaba el instrumento tenía otras ambiciones. Empleé el tiempo libre en recibir clases de canto y piano y eso me permitió convertirme en vocalista de la banda”.

De aquella época recuerda que “me preparé y me entregué cada día sin dejar nada para mañana. Me volví una esponja: observaba todo y trataba de aprender de cada situación. Aprovechaba cada concierto al máximo y me ponía retos a mí mismo”.

Interrogado sobre si se ha propuesto seguir una línea más alejada de la que tenía en Charanga Latina, afirma que “precisamente una de las cosas por las que quise hacer mi propio proyecto fue porque quería salirme un poco de eso. Deseo ampliar mi campo, explotar mis inquietudes como cantante, que son muchas, sin dejar de ser ese charanguero, algo que siempre seré”.

Lo primero que pretende como solista “es que las personas me acepten como artista, que entiendan mi decisión y lo hagan con cariño. Llegar al público mediante canciones y nunca decepcionar a nadie. Que mi producto sea fresco y duradero”.

Eddy Borges / Foto: Cubamodela

Asimismo confiesa que confía plenamente en su pareja Heydy porque lo ha ayudado a superar cada obstáculo que ha encontrado. “Algo que dijo sobre mí me marcó porque me dio mucha seguridad. Creo que es lo más lindo que le he escuchado. Estábamos hablando con unos amigos y ella les comentó: ‘Créanme, yo reconozco a un artista cuando lo veo encima del escenario y eso fue lo que vi en Eddy’”.

Del mismo modo revela que “todo lo consulto con ella y me dejo guiar. Creo que sin ella nada de esto estaría pasando o si pasara sería de una manera mucho menos especial”

Borges busca que su música sea original, “que cuando alguien la escuche diga: ‘Ese es Eddy’, ya sea por la sonoridad, el ritmo, la voz, la manera de componer, etc. Habrá cosas románticas, bailables, fusiones de las raíces cubanas con las nuevas tendencias universales. Me dejaré llevar por la musa”.

