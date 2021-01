El salsero Victor Manuelle contrajo matrimonio tras 13 años de relación

¡Victor Manuelle se casó! El salsero estadounidense de origen puertorriqueño contrajo matrimonio con su novia Frances Franco tras 13 años de noviazgo.

Así lo dio a conocer el propio cantante a través de sus redes sociales al compartir con todos sus seguidores varias imágenes del enlace. En las fotografías se pueden ver a la joven enfundada en un largo y blanco vestido de novia y al artista llevando un elegante traje de color azul claro que eligió para la ocasión.

Según comentó Victor Manuelle en el escrito que acompañó su post, tomó la decisión "después de 13 años de convivencia" y la catalogó como una de las más importantes de su vida. Además, el salsero de 52 años de edad confesó que esta se convirtió en la primera vez que se casaba.

"Después de 13 años de convivencia, hoy les anuncio que tomé una de las decisiones más importante de mi vida. Me casé con esta maravillosa mujer que decidió aceptarme y compartir nuestras vidas por el resto de nuestros días. Me imagino que ya no me preguntarán más cuándo nos casamos. Les dije que cuándo fuera, yo se los iba a informar. ¡EXCLUSIVOOOOOO! Por si tienen alguna duda, nunca me había casado antes", escribió el cantante.

Los caminos de Victor Manuelle y Frances Franco, todóloga y relacionista pública, se unieron en el años 2008 y desde entonces se han convertido en una de las parejas más discretas, estables y sólidas del mundo del entretenimiento latino.

El artista, nacido en El Bronx de Nueva York (Estados Unidos), es uno de los salseros más queridos y populares de América Latina. Su carrera está marcada por éxitos musicales tales como Tengo ganas, He tratado, No quería engañarte o Voy a prometerme, entre muchos otros.

La voz de Victor Manuelle también es muy conocida en Cuba y varios han sido los coqueteos que ha tenido el cantante con artistas de la isla, como fue su colaboración en 2018 en el tema La protagonista junto al reguetonero Jacob Forever.

El más reciente contacto del salsero neoyorquino con Cuba fue en el mes de marzo del pasado 2020. Victor Manuelle cantó en La Habana durante el Festival de la Salsa, donde deleitó con su espectáculo al público cubano al ritmo de algunos de sus mejores hits.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.