Expiloto cubano sobre el ordenamiento monetario: "Ninguno de los que participaron sabe cómo vive el pueblo"

El expiloto de Cubana de Aviación, Ovidio Martínez López, ha cuestionado que tras cinco años dedicados por el Gobierno cubano a realizar cálculos y ajustes en función del llamado “reordenamiento”, el saldo sea tan ineficiente y desconocedor de la real situación económica del pueblo.

En una extensa reflexión publicada en Facebook, que tituló “El reordenamiento ocasionará males mayores”, Martínez López argumentó el enorme divorcio entre lo que el reordenamiento ha pretendido y lo que su fallida puesta en escena ha demostrado.

“Es increíble que (...) haya resultado un trabajo con tantas deficiencias, de tanta subestimación al pueblo, a los trabajadores y a los retirados; con tanta falta de conocimientos de la real situación económica y de sacrificio de la población; con tan mal análisis de los gastos familiares en la actualidad; con tan poca consideración al trabajo y los sacrificios de los ancianos retirados que son a los que debemos nuestra historia y los lujos que hoy la dirigencia de este país disfruta”, enumeró de forma implacable el expiloto cubano.

Ovidio Martínez califica de “falta de respeto” que el gobierno pretenda esquivar la responsabilidad que tienen los dirigentes en la situación económica y social que sufre Cuba, al tiempo que opina que no estaban creadas las condiciones para la puesta en práctica del "ordenamiento", en tanto no son capaces de controlar el alza de los precios, a lo que se suma “que la escasez, la improductividad y los problemas en el abastecimiento" pesan como obstáculos principales.

No conforme con enumerar de forma prolija la lista de fallos del actual proceso de ordenamiento monetario, Martínez López invita a consultar la Historia de Cuba desde 1959 para discernir la responsabilidad del gobierno “en todos los problemas que hoy sufrimos y que no nos han permitido desarrollarnos por encima del bloqueo”.

En su listado menciona desde la mala utilización y el derroche de recursos financieros del país hasta una Reforma Agraria inconclusa o una “Ley de Reforma Urbana fallida, pasando por el error de inculcar “el odio en la sociedad, donde enfrentaron a padres e hijos, hermanos, vecinos y amistades, simplemente porque tenían diferentes ideales o querían residir en el extranjero”. Tampoco escapa en su análisis la referencia a la participación de cubanos en “guerras ajenas que pronto se supo que fueron innecesarias”.

“Nunca se preocuparon por elevar el nivel de vida del pueblo”, sentencia Martínez López, quien critica que el Gobierno se encargó de desorganizar la “pirámide salarial” y ahora quieren reconstruirla sin las mínimas condiciones.

"Inflaron las plantillas para aparentar que no teníamos desempleo; muchas de estos aspectos son los causantes de las indisciplinas laborales, de la improductividad, los altos costos, la malversación, la bolsa negra, la corrupción, el acaparamiento, la falta de valores y el que haya muchos que no quieren que se acabe la escasez, porque con eso lucran; se destruyó la agricultura, la ganadería, el transporte, la aviación, etc", errores todos que en su opinión desanimaron y provocaron que muchos jóvenes -muchos de ellos profesionales- emigraran en busca de un mejor futuro.

A continuación, el expiloto arremetió directamente contra Marino Murillo y las recientes declaraciones en que el alto funcionario dijo que el Estado no podía hacerse cargo plenamente de la subsistencia de los jubilados y ciudadanos vulnerables.

“¿Es acaso el pueblo el responsable? ¿Quiénes han virado la economía de la nación “patas arriba”? ¿Es acaso el pueblo el que debe sufrir las causas de este reordenamiento?”, pregunta.

Ovidio Martínez López no ha perdido oportunidad, tampoco, de sacar los colores a la tan cacareada subida salarial de 5 veces como promedio, y ha demostrado, con datos, que de nada sirve el incremento cuando gran cantidad de productos básicos han subido de 12 a 50 veces su valor.

Análisis del incremento de precio de varios productos básicos (Fuente: Captura de Facebook/Ovidio Martínez)

“Aquí solo estamos hablando de los productos de la Canasta Básica o normados, que solo durarán para los primeros 10 o 12 días del mes ¿y el resto del mes qué? Además, el hombre no puede vivir como indígena, cualquier persona necesita pelarse, vestir y calzar a la familia, comprarle los artículos escolares a los hijos, comprar otros artículos que le faciliten la vida y algunas actividades de esparcimiento que son obligatorias en una familia (no estamos hablando de unas vacaciones de 15 días en Varadero gastando más de 100mil dólares)”, añade.

Concluye que los cinco años invertidos en el presunto "análisis" de la situación fueron perdidos porque "los dirigentes están muy distanciados del pueblo, ninguno de los que participaron sabe cómo vive el pueblo, cuáles son los precios y cómo se comportan los precios en el mercado de acceso a la población”.

Asegura que lo sucedido es el resultado de “no hacer caso a las opiniones de la población”, advierte al gobierno que los cubanos en algún momento explotarán y que no pueden continuar "experimentando" con el bienestar de la población.

“Entiendan que es urgente cambiar el sistema económico del país; si no se sienten capaces de hacerlo, den paso a la juventud con ideas frescas”, concluyó Ovidio Martínez López, no sin antes invitar a ciber-clarias, extremistas y “los Humberto López del NTV” a no desvirtuar sus planteamientos, ni usar viejos métodos para “desprestigiar con mentiras a todo aquel que tenga ideas diferentes de las tan cacareadas consignas”.

“A mí no me paga nadie, trato de vivir de mi retiro; no pertenezco a ningún grupo ni partido de los que uds. llaman opositores; no incito a la violencia, ni la rebeldía, ni a hechos sangrientos; no quiero ni aliento la intervención extranjera y lo que más anhelo son los cambios pacíficos, los entendimientos y todo lo que mejore el nivel de vida del pueblo y respete sus derechos”, concluyó su análisis, que cuenta con más de 2 mil likes e infinidad de comentarios de elogio.

Recientemente, Gastón Sariol, también piloto jubilado de Cubana de Aviación, emplazó a Marino Murillo a enseñar los tanques de agua de su casa como forma de demostrar lo distante que vive de la realidad de los cubanos de a pie. La reflexión de Sariol estuvo motivada en particular por la subida de salario a los jubilados, claramente insuficiente para asumir los actuales precios, entre ellos el de poner un tanque.

En una carta publicada en Facebook que se ha viralizado en pocas horas, Sariol reprochó a Marino Murillo que viva “tan convencido de su verdad”, cuando la realidad de millones de cubanos es tan diferente a la que los altos funcionarios reflejan a diario en la Mesa Redonda.