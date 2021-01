Fallece cantante cubana Lucía Lago, última integrante del trío Hermanas Lago

La cantante Olga Lucía Lago Muela falleció en La Habana, a los 95 años. Era la última de las Hermanas Lago, integrantes del primer trío armónico femenino de Cuba y de América.

El Trío Hermanas Lago se fundó en noviembre de 1932, por Cristina, Graciela y Esperanza Lago. Hasta el año 1936 tuvieron un formato similar al del Trío Matamoros, en el que solo dos de las integrantes cantaban, pero a partir de este año Graciela comienza con la tercera voz y esto marcó un hito en las agrupaciones musicales de su época.

Lucía se incorpora al Trío Hermanas Lago en el año 1947, cuando su hermana Esperanza se casó y abandonó la agrupación.

Estas jóvenes músicos cubanas fueron discípulas de la compositora Isolina Carrillo. Eran defensoras de géneros tradicionales de Cuba, pero en su amplio repertorio incorporaron también expresiones artísticas latinoamericanas como los bambucos y los tangos.

El Trío Hermanas Lago interpretó temas de autores reconocidos como Miguel Matamoros e Ignacio Piñeiro. Muchas de sus obras se conservaron en grabaciones de antaño. Además, actuaron como músicos acompañantes de intérpretes prestigiosos entre los que se encuentran Bola de Nieve, Jorge Negrete, Benny Moré, Esther Borja y Rosita Fornés.

Lucía Lago junto a sus hermanas se presentó en los más importantes teatros cubanos, en algunos de Estados Unidos y en Latinoamérica. Trabajaron en emisoras prestigiosas como la CMQ, en el programa más popular de entonces, La Corte Suprema del Arte. También participaron en espectáculos en vivo de otras emisoras radiales de la isla, en películas y en la televisión nacional.

Lucía, la última de las hermanas Lago, fue reconocida con las distinciones por la Cultura Nacional y el premio Adolfo Guzmán, entre otros importantes galardones en Cuba. Antes de fallecer colaboraba en la realización de un documental sobre las Hermanas Lago que se presentará próximamente.

En 1981 el trío se desintegró. En aquel momento ya había fallecido la primera hermana, Cristina, y su lugar en la agrupación lo ocupaba Ofelia. Lucía Lago continuó cantando en solitario hasta 1989.

“Graciela fue la maestra; Cristina fue el alma y el color; Esperanza fue la persona de mayor musicalidad que he visto en mi vida, pues además de una voz preciosa, tenía una aptitud excepcional para tocar la guitarra... Aprendí mucho de ellas y, en honor a la verdad, debo confesar que antes de ingresar en el grupo, yo era la primera admiradora de las Hermanas Lago. Fue por eso que cuando se me presentó la oportunidad de ser una de ellas, no quise quedarme atrás e intenté, por todos los medios a mi alcance, ser un elemento valioso en el trío. Y creo que lo logré”, dijo Lucía Lago en una entrevista citada por RadioCubana.

El Trío de las Hermanas Lago estuvo activo por casi 50 años. Realizaron una importante labor en la promoción de la música tradicional cubana y latinoamericana. Se les considera parte del patrimonio cultural de Cuba.