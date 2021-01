Ulises Toirac: Cerrar fronteras y "hambre nivel Dios es lo mismo"

El humorista cubano, Ulises Toirac, cree que un posible cierre de aeropuertos en Cuba ante el notable incremento de casos y muertes por coronavirus podría llevar la situación a un nivel crítico.

“Desgraciadamente esta es una economía (creo que la que menos en el mundo) que no se puede dar el lujo de los cierres de aeropuertos y puertos. Hace meses abogué por eso, pero me doy cuenta que eso y hambre nivel Dios es lo mismo (que ya es nivel "santico"). Por tanto hay cosas que hay que hacer”, opina el humorista cubano, quien también reconoce que en la calle sigue habiendo "mucho imbécil" que piensa que el tema del COVID no le toca.

Toirac aboga, para evitar el cierre, por una mayor efectividad del Gobierno en algunos aspectos, como la entrega en tiempo de los resultados de los PCR o la necesidad de poner en manos de la población buenas mascarillas, al tiempo que reconoce la necesidad de que eso vaya acompañado de una mayor concienciación de las personas para frenar los contagios.

“¿Los visitantes? Mira, sé de casos que se han tenido que regresar sin salir de su domicilio en Cuba porque las pruebas se tardaron. Igual sé de casos que soltaron la maleta y salieron pa la calle, o peor: metieron pa' güiro en casa”, reseña el actor, que critica que desde el Gobierno se demoren los resultados de los test realizados a los viajeros internacionales que entran al país.

“Si hay algo que garantizar es que si se hace un PCR o dos, estén los resultados en tiempo, porque esa gente lo está pagando”, dice en referencia al precio de los viajes a Cuba.

“Tiene que abrirse el flujo de visitantes pero tiene que haber una responsabilidad con ese flujo”, insiste, sobre la necesidad de entregar en tiempo los resultados de diagnóstico del virus.

En lo relativo a la llamada “disciplina ciudadana (y no voy a meterme en el brete de las colas y los transportes)” -aclara- el humorista recuerda que Cuba “es el único país donde no se regalan o venden mascarillas efectivas, gel a base de alcohol, guantes, etc. El mundo está lleno de esas mierdas y aquí.... ‘Hazte tu mascarilla de tela en casa’”, afirma, al tiempo que admite que aunque eso es mejor que nada, no protegen realmente.

“Uno por otro lado sale a la calle y tiene que abrir 10,15, 20 puertas públicas en el día.... ¿Qué hago? ¿Me escupo las manos y me las paso por el pulover pa limpiarlas?”, dice Toirac echando mano de su habitual ironía.

El actor concluye su reflexión diciendo que en la actual circunstancia en Cuba hay que acudir a la “génesis del fenómeno: tener con qué enfrentar un problema que desastra* el resto de todo”.

El MINSAP reportó el martes un nuevo récord de 786 casos y tres fallecidos más por coronavirus en Cuba, que elevó la cifra de decesos por encima de 200 desde el inicio de la pandemia.

La delicada situación epidemiológica de Cuba en el último mes ha puesto en jaque a las autoridades cubanas, que han visto dispararse los contagios de tal modo que en apenas tres semanas se han diagnosticado más casos que todos los reportados durante el 2020.

Entre las provincias más afectadas en estos momentos figuran La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río y Guantánamo.

La actual circunstancia ha obligados a retomar restricciones y muchos cubanos se preguntan si una de ellas no debería ser el cierre de aeropuertos, cuya apertura en octubre -y noviembre (en el caso del aeropuerto José Martí)- disparó las tasas de contagio de coronavirus en Cuba en los últimos meses.

En el ámbito opuesto están quienes, como Ulises Toirac, consideran que se puede hacer mucho más para evitar los contagios y frenar el alcance del pandemia, antes de retomar el cierre.

Quienes son contrarios a un cierre de aeropuertos piensan, en cambio, que esto afectaría no solo la maltrecha economía del país -por la nulidad del turismo- sino también la situación de muchas familias cubanas que han podido paliar la creciente escasez con el reabastecimiento de artículos de primera necesidad que les llevan sus familiares.