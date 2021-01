Yotuel: "Estamos pasando por el peor momento de Cuba, con una dictadura férrea"

El cantante cubano Yotuel Romero, miembro del grupo Orishas, denunció la ola represiva que tuvo lugar este miércoles en Cuba por parte del régimen castrista.

"Estamos atravesando el peor momento de Cuba, con una dictadura férrea, con unos esbirros que lo único que quieren hacer es callarnos la boca, silenciarnos uno por uno, y el mundo no dice nada, y la prensa no dice nada, y ustedes no dicen nada, hasta cuándo", sostuvo el cantante.

Yotuel se hizo eco de la detención este 27 de enero de la periodista independiente Camila Acosta cuando salía de su casa para participar en la protesta pacífica a las afueras del Ministerio de Cultura, donde varios artistas se congregaron para exigir un diálogo con la institución.

"Hoy acaban de meter presa a una mujer valiente, comprometida por la libertad de Cuba y no pasa nada", dijo.

"Todos somos Camila Acosta. Todos somos San Isidro. Si seguimos así, vamos a estar toda una vida con este martirio", agregó el músico cubano.

Camila Acosta fue detenida por la Seguridad del Estado cubana este miércoles en La Habana. El agente identificado como Fidel le pidió que lo acompañara y que le entregase su celular, a lo cual Acosta se opuso, pero terminó detenida y hasta el momento se desconoce su paradero.

También resultaron detenidas esta jornada la escritora Katherine Bisquet y la artista plástica Tania Bruguera cuando salían de su casa rumbo a la sede del MINCULT.

El propio ministro de Cultura de la Isla, Alpidio Alonso, agredió a algunos de los que se manifestaban pacíficamente a las afueras de la institución, por lo que muchos están pidiendo en redes sociales su dimisión inmediata.

El humorista cubano Alexis Valdés es uno de los que ha dicho que los artistas deberían pedir la dimisión inmediata del ministro y del viceministro del Ministerio de Cultura de Cuba, tras agredir de manera violenta a los artistas.

"Me parece de lo peor que se ha visto en los últimos tiempos en Cuba y en cualquier país", dijo.