La Dura enseña su nuevo capricho de más de mil dólares de la marca de lujo Louis Vuitton

Para nadie es secreto que La Dura, pareja del popular cantante cubano de música urbana Jacob Forever, es una gran amante del glamour, los zapatos de lujo y los bolsos de diseño y que cada vez que puede añade a su colección un nuevo ejemplar que luego luce orgullosa ante sus seguidores.

Como gran seguidora de la moda, la joven sigue al pie de la letra las últimas tendencias que proponen los diseñadores de cabecera, por lo que siempre está dispuesta a caer rendida ante algunas de las más recientes propuestas que lanzan los gurú de las pasarelas.

Uno de los últimos caprichos que se ha dado Diliamne Jouve, nombre real de la influencer cubana, han sido unas zapatillas de talle alto de la prestigiosa casa de moda francesa Louis Vuitton. Concretamente, el nuevo modelo Boombox, cuyo precio en la tienda es de 1,010 dólares.

Como hace con la mayoría de sus adquisiciones, La Dura no tardó en hacer para sus seguidores el famoso unboxing, muy de moda en las redes sociales., donde la joven subió unos vídeos a la sección de historias de su perfil de Instagram y enseñó al detalle sus recién llegadas zapatillas.

"Vamos a abrir algo que llegó por acá y que les quiero mostrar para que me digan si les gusta. Miren esta belleza, me encantan. Ustedes saben que el rosado es uno de mis colores favoritos, bueno, es mi color favorito, y me gustó mucho esta combinación de azul con rosado", comentó mientras habría la caja y mostraba los zapatos.

Si echamos una mirada a su cuenta de Instagram, podemos ver que Louis Vuitton se ha convertido en una de las marcas de cabecera de la influencer a la hora de vestir y varios son los accesorios de la firma que relucen en su armario.

Además de bolsos y zapatos que posee de la casa de lujo francesa, La Dura también ha añadido a su colección otros diseños firmados por Louis Vuitton.

Entre ellos encontramos la maleta de ruedas modelo Horizon con los característicos colores marrones y el monograma de la marca que adquirió en septiembre del pasado 2020 y de la que también presumió en sus redes.

