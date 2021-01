Funcionarios cubanos niegan que el ministro de Cultura agredió a manifestantes: Se quitó un teléfono que lo estaba apuntando

Funcionarios cubanos negaron que el ministro de Cultura de la Isla, Alpidio Alonso, agrediera a los manifestantes que hoy se congregaron a las afuera del Ministerio con el fin de exigir un diálogo con la institución.

La televisión cubana sacó al aire un programa especial donde abordó lo ocurrido en la mañana de este miércoles, donde Teresa Viera, especialista del Ministerio de Cultura, asegura que el ministro solo "se quitó un teléfono que lo estaba apuntando", y niega la posibilidad de una agresión.

"El ministro salió a conversar y le pusieron un teléfono casi en el rostro", dijo. "En las imágenes que tenemos y que ellos mismos han levantado a las redes, puede verse que el ministro tiene un teléfono casi en el rostro, de esa manera no se puede dialogar".

Viera apuntó además que el ministro tiene su derecho ciudadano a no ser filmado cuando no lo quiere, "ni siquiera porque es un ministro sino porque es una persona que está en su derecho civil de no querer ser filmado o fotografiado en una conversación".

Quien dirigió el programa televisivo, el periodista oficialista Alexis Triana, afirmó que "ahora la última matriz es decir que el ministro de Cultura golpeó a una persona cuando en realidad en ningún minuto eso se produjo".

"Tenemos imágenes de que lo que hizo fue quitarse de alante un teléfono que también lo estaba apuntando, con internet, transmitiendo una imagen que nadie ha autorizado", sostuvo.

"No estamos justificando que ocurra una confrontación, estamos dejando claro que se ha pretendido a toda costa provocar una confrontación", agregó.

En las últimas horas han salido a la luz imágenes de Alpidio Alonso y otros funcionarios del MINCULT agrediendo a los artistas que hoy se reunieron a las afueras del lugar para exigir el diálogo interrumpido el pasado 27 de noviembre.

Desde entonces, muchos cubanos en redes sociales están pidiendo la dimisión de Alpidio Alonso y el viceministro Fernando Rojas.

Incluso se están recogiendo firmas para la expulsión de ambos del cargo, y además del Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez "ante su incapacidad para dialogar con la ciudadanía que reclama pacíficamente el fin de la represión policial, la corrupción y el abuso de poder".

La embajada de Estados Unidos en Cuba condenó la represión por parte de funcionarios cubanos: "Instamos al gobierno a escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de Internet", señalaron.