Vocero del 27N Yunior García: "Si tenían intención de algún diálogo por qué no me dejaban cruzar"

El dramaturgo cubano Yunior García Aguilera era uno de los tres miembros del 27N que se reunirían con el viceministro de Cultura Fernando Rojas este miércoles en la sede del Ministerio, sin embargo, miembros de las fuerzas represivas de Cuba impidieron que llegara al lugar.

“Alexis Triana, ¡por favor! Me viste hoy en la esquina de 11 y 2 cuando un cordón de policías me impedía llegar al Mincult. Si tenían ustedes intención de algún diálogo, si yo era uno de los voceros citados, ¿por qué no me dejaban cruzar?”, denunció en sus redes sociales al jefe de comunicación del organismo.

A la sazón, Triana había dicho en su cuenta de Twitter que en el peor momento de Covid-19, cuando viceministro Fernando Rojas esperaba en Mincult por tres representantes del 27 N, e invitó públicamente a los otros a entrar, el diálogo fue boicoteado.

Pero “¿Por qué todas las esquinas estaban llenas de policías? ¿Por qué había miembros del 27N detenidos desde temprano? ¿Por qué lanzaron campañas de descrédito en todos los medios oficiales desde aquel viernes de noviembre? ¿Por qué el noticiero jamás se acercó a ninguno de nosotros para mostrar el otro lado de los hechos? ¿Por qué no nos invitan a un programa en vivo a decir nuestras verdades?” se pregunta el artista Yunior García.

Los jóvenes del 27N habían aceptado entrar al MINCULT, con la condición de que los policías apostados a ambos lados de la calles se fueran. El propio Maikel Osorbo, miembro del Movimiento San Isidro, lo dice: “Nosotros somos artistas ¿por qué la represión?”.

Yunior García acusa a Triana de manipulador cuando menciona el uso de elementos de la edición en video para hacer creer que el ministro Alpidio Alonso se acercó a Mauricio (el periodista agredido) para darle la mano. El artista cuenta que la cámara lenta fue otro recurso del equipo de Triana para evitar que la violencia se viera tal cual sucedió.

“Si van a ser serios –dijo el dramaturgo– pongan todas las imágenes, ¡completas! Pongan también la parte en que los montaron a la fuerza en la guagua. Pongan los gritos que se escuchaban mientras algunos eran golpeados. Muestren los testimonios de esos jóvenes que no portaban armas, palos o piedras. Portaban teléfonos. ¿Por qué un ministro de cultura le teme tanto a un simple teléfono?”, cuestionó.

“Ahora sí no hay diálogo, Alexis. Nadie querrá sentarse con un funcionario público que se dice poeta y sale a la calle a arrebatar teléfonos y golpear a manifestantes pacíficos. Si crees que el show de hoy defiende algún espíritu revolucionario, entonces perdiste totalmente la brújula. ¿Qué le pasó a aquel joven que alguna vez fue rebelde y se enfrentó a los poderosos?”, concluyó el dramaturgo.

Por estas acciones violentas muchos cubanos piden en redes sociales la dimisión del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y del viceministro Fernando Rojas, pues no es la respuesta que debe darse a jóvenes que exigen sus derechos pacíficamente frente a la sede de un ministerio.

En otra publicación de Yunior García, acompañada de una imagen que muestra el momento en que no lo dejaban llegar al Ministerio de Cultura, el joven declara que lo ocurrido frente al Mincult es una vergüenza para la cultura y para todo cubano con un mínimo de decencia y de civismo.

“La imagen del propio ministro, que nunca apareció el 27 de noviembre, arrebatando un teléfono en plena calle y arremetiendo con violencia contra un grupo de jóvenes que se manifestaba de forma pacífica, es algo inconcebible”, subraya el joven artista.