Estomatóloga cubana con coronavirus asegura que no recibe atención médica en centro de aislamiento: Nuestro sistema de salud colapsó

Una estomatóloga cubana denunció en redes sociales este miércoles que el centro de aislamiento al que la habían enviado tras dar positivo a las pruebas de coronavirus, en La Habana, no le estaba brindando atención médica.

Según detalló en Facebook, se halla internada en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) luego de contraer el virus por contacto con una superficie infectada mientras trabajaba y “no en una fiesta con los amigos”.

Captura de publicación en Facebook.

La joven aseguró que su madre igualmente había sido contagiada y que “nuestro sistema de salud colapsó”. Lamentó que, a pesar de pertenecer al personal de Salud, la tenían “miserablemente engañada” diciéndole que iban a comenzar a tratarla.

“Así llevamos 4 días”, expuso la joven, señalando la falta de respuesta a su caso. “Los síntomas de Covid se van agravando a cada minuto, sobre todo para mi mamá”, escribió y precisó que su madre es profesora de la Facultad de Estomatología “Raúl González Sánchez”.

“Nadie, absolutamente nadie, ha podido resolver nuestra situación de salud”, sostuvo. “Yo solo pido hospitalización para nosotras o al menos para mi madre y, si a mí no me van a dar tratamiento, entonces que no me multen ni me lleven presa por no quedarme en una institución en la que no me pueden brindar atención médica, ni siquiera una vitamina C nos dan”, lamentó.

“A nosotros, los del personal estomatológico, nos han pedido apoyo en todos y cada uno de los renglones de la atención sanitaria a la pandemia y ahora que nos contagiamos, ¿no tienen medicamentos para nosotros??? No lo acepto!!!”, escribió la joven.

“El deber y la obligación de este gobierno es garantizar las salud de todo su pueblo y en especial de los que hemos estado trabajando sin descanso a sus servicios en primera línea de enfrentamiento”, dijo.

La estomatóloga quiso trasmitir al mundo que el personal médico de cuba estaba “dejando morir” a miembros del mismo personal.

“Hago totalmente responsable de mi salud y la de mi mamá al Gobierno de Cuba, donde nos exigen enfrentar esta pandemia para después decirnos que no tienen tratamiento para nosotros cuando nos enfermamos”, concluyó.

Las quejas de cubanos sobre las condiciones en que los mantienen en los centros de aislamiento creados por el gobierno ante la crisis sanitaria, han sido varias desde la habilitación de los mismos.

En las últimas 24 horas, el gobierno cubano reportó una cifra récord de 825 casos y la muerte de otras 4 personas por la enfermedad. Se mantienen ingresados en la isla 10 154 pacientes, de los cuales son casos activos de coronavirus 4 864. Se consideran sospechosos de tener el virus 3 339 y se mantienen en vigilancia 1 951.

La semana pasada, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin fue convertido en centro de aislamiento para sospechosos de coronavirus en La Habana.