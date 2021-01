Joven exige frente a la Casa de Cultura de Sancti Spíritus que se respeten los derechos de los cubanos

Un joven ingeniero cubano de Sancti Spíritus exigió en sus redes sociales que se respeten los derechos de todo el pueblo, y llamó a sus compatriotas a luchar por el cese de la represión.

Luis Mario Niedas Hernández hizo una transmisión en vivo por su muro de Facebook desde el parque Serafín Sánchez, frente a la Casa de Cultura de la ciudad, en apoyo al movimiento independiente en Cuba que lucha por la libertad y la democracia.

"Soy Luis Mario Niedas Hernández, un joven cubano de 31 años de edad, que se opone a todo tipo de violencia, principalmente si viene de un funcionario público o del gobierno, gobierno no, de dictadura, porque es lo que tenemos en Cuba, una dictadura", dijo.

"¿Ustedes quieren defender esta dictadura? Defiéndanla con argumentos, con ideas, con un diálogo, pero dialoguemos queriendo resolver los problemas, con la prensa nacional e internacional, con personas que estén dispuestos a acatar reglas pero que puedan transmitir en vivo", añadió.

Niedas Hernández se refirió al reciente episodio ocurrido el miércoles frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana, donde una veintena de jóvenes activistas, artistas y periodistas independientes, fueron violentamente detenidos tras ser agredidos por trabajadores del organismo, liderados por el propio ministro Alpidio Alonso.

"Hoy por hoy, ustedes dicen lo que les da la gana y sin pudor de ningún tipo, en un medio nacional como el noticiero, que el ministro descara'o ese fue a saludar a ese periodista. No, no fue a saludarlo. Primero que todo fue caminándole para arriba, luego le dio un manotazo a quitarle el teléfono, después los empujaron a todos contra la valla que había detrás...", describió.

"Ustedes no respetan ninguna ley de este país, las leyes de este país ustedes las manipulan como les da la gana. Ningún gobierno que sea democrático y un estado de derecho está por encima de la ley. Ustedes tienen que cumplir la ley y no la cumplen, no cumplen ni siquiera con la Constitución de este país", acusó.

Hernández convocó a sus compatriotas a no permanecer callados ante los abusos cometidos por la Seguridad del Estado contra personas que simplemente reclaman sus derechos de forma pacífica.

"Ellos estaban ayer frente al Ministerio de Cultura, una institución publica de este país, y por demás estaban en la acera de enfrente. Además, estaban leyendo poesía, no estaban instando a ningún tipo de violencia. Los violentos son ustedes", agregó.

El joven también arremetió contra las tiendas en dólares, a las cuales solo pueden acceder aquellas personas que reciban divisas desde el exterior.

"Hasta cuándo los cubanos vamos a seguir aguantando todo esto. Parece mentira que Cuba esté en un puesto de las Naciones Unidas de los derechos humanos, si al gobierno cubano lo deberían sentar allí a juzgarlo por todos los crímenes que comete", cuestionó.

"Tienen a un pueblo entero cayéndole atrás a una tienda en dólares americanos, cuando a nosotros no nos pagan en dólares americanos. Vendan los productos en la moneda nacional que cobramos, que ustedes nos pagan, con unos salarios de mierda, miserables. Sin embargo ustedes, sus hijos y sus familias viven como ricos, como capitalistas en un país socialista", criticó.

"Hasta cuándo los cubanos vamos a seguir aguantando esto. Caballero, llénense de dignidad, llénense de decoro, no hay que salir ni a tirar piedras ni a quemar nada, lo que hay es que salir y pararse al frente del Partido, del gobierno, de la policía, y decirles: 'Vengan, métannos presos a todos por decir la verdad'. Cuando eso suceda, este país ya no seguirá siendo una dictadura", subrayó.