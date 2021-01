Qué ocurrió el 27 de enero en la sede del Ministerio de Cultura de Cuba

El pasado 27 de enero, víspera del natalicio del Héroe Nacional de Cuba José Martí, una protesta pacífica de artistas frente al Ministerio de Cultura de la isla terminó en un brutal episodio de represión.

Los hechos se precipitaron cuando el ministro del ramo, Alpidio Alonso, agredió a uno de los presentes y luego un grupo de respuesta rápida del gobierno golpeó y detuvo a una veintena de manifestantes.

La noticia ha trascendido a la prensa internacional, mientras el régimen cubano intenta justificar y maquillar lo sucedido acusando de mercenarismo a los que protestaban.

Los sucesos tienen su antecedente en el 27 de noviembre del pasado año, cuando una treintena de artistas cubanos se congregaron en el Ministerio de Cultura para pedir una explicación ante la ola de violencia que padecían jóvenes aglutinados en la sede del Movimiento San Isidro.

Allí, donde no fueron atendidos por el ministro, se solicitó un diálogo con el gobierno que luego fue pospuesto varias veces.

A pesar de la promesa de diálogo hecha por el régimen, al día siguiente las voces principales de la manifestación -bautizada como 27N- amanecieron con un cerco policial en sus casas que se prolongó por varios días y fueron víctima de una campaña de descrédito donde se les tildó de "mercenarios".

Los hechos de este 27 de enero (27ENE) siguen así:

- El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, citó el martes vía mensaje de texto a tres representantes del 27N para retomar el diálogo que había quedado inconcluso en noviembre en la sede del Ministerio.

- Los tres portavoces del grupo serían la curadora Solveig Font, el dramaturgo Yunior García y la artista visual Camila Lobón.

- Ese mismo día, una veintena de jóvenes que participaron en la sentada pacífica del 27N pensaba reunirse frente a la escultura de José Martí, situada en el parque 13 de Marzo, según relata el grupo en su página de Facebook. "El objetivo era homenajear la figura del Apóstol, a la vez que renovar los reclamos por una sociedad más justa e inclusiva, cuando se cumplen dos meses de la parada pacífica frente al Mincult", postearon.

- La Seguridad del Estado, informada de esta concentración, llamó a alguno de los miembros del 27N recomendándoles "desestimarla, pues no iban a permitir que ocurriera".

- La poeta Katherine Bisquet y la artista plástica Tania Bruguera, que debían llegar al homenaje a Martí, fueron detenidas esa mañana por agentes de la Seguridad del Estado.

- La reportera independiente Camila Acosta también fue cercada por la Policía, así como Michel Matos, miembro del Movimiento San Isidro.

- Enterados de estas detenciones, los que habían llegado al homenaje a Martí deciden trasladarse a las inmediaciones del Ministerio de Cultura para exigir la liberación de sus compañeros. Cuestionan las detenciones arbitrarias de esa mañana.

- Los que lograron llegar al Mincult de repente se vieron rodeados por policías armados.

- A Yunior García la policía le impidió llegar a la reunión a la que se le había invitado cuando se encontraba a unas cuadras del lugar.

“Alexis Triana, ¡por favor! Me viste hoy en la esquina de 11 y 2 cuando un cordón de policías me impedía llegar al Mincult. Si tenían ustedes intención de algún diálogo, si yo era uno de los voceros citados, ¿por qué no me dejaban cruzar?”, se preguntó el drmaturgo en redes sociales después de los hechos violentos.

- El ministro Alonso publica en Twitter que no dejará que suceda otro 27N en su ministerio. "Es una decisión tomada", dijo en Twitter.

- Los jóvenes fuera del Mincult llaman a Rojas para preguntar por el diálogo y decirle que muchos no han podido llegar al lugar.

- El viceministro les dice que la reunión será a las 12 del mediodía, que vayan a tomarse un café.

- Los jóvenes cubanos se posicionaron frente a la dependencia estatal y leyeron repetidamente el poema de José Martí, Dos Patrias. “Es bochornoso ver la reacción todos ellos frente a manifestantes pacíficos que sólo leíamos poemas de José Martí y reclamábamos la liberación de Camila Acosta, Katherine Bisquet y Tania Bruguera”, explicó el químico Oscar Casanella, brutalmente golpeado por las turbas del régimen.

- Ante la negativa de los jóvenes a despejar el lugar, Rojas, Alonso y el también viceministro Fernando León Jacomino salen del edificio junto a otros trabajadores del Mincult para hablar con la multitud.

- "Por favor, aquí no pueden estar, no se me autoriza a tener un grupo de gente aquí", dijo Rojas a los congregados en el lugar.

- A la pregunta por el secuestro de Tania Bruguera, de Katherine Bisquet, de Camila Lobón y de otros activistas, el viceministro contestó que se ocuparía del "problema", pero insistió en que tenían que irse.

- Finalmente Rojas le dice a los artistas que pasen al interior del edificio, pero sin sus teléfonos.

- Los artistas se niegan a ingresar al recinto bajo esas condiciones. Los teléfonos celulares han sido sus principales aliados en el desigual diálogo con el poder en Cuba.

- Afirman también que no se sienten seguros porque los tienen rodeados de policías armados. "Por qué hay tantos policías, no somos delincuentes... Por qué hay gente presa", se les oye decir en los videos grabados en el lugar.

- El ministro Alpidio Alonso, acompañado de Rojas y Jacomino se acercan a la multitud y de repente, al sentirse grabados, comienzan a agredir a los presentes. Alonso da un manotazo a un periodista independiente que lo grababa con su celular.

- Los manifestantes se quedan atónitos ante el hecho. De inmediato grupos de respuesta rápida arremeten contra ellos, los golpean fuertemente y se los llevan detenidos.

- El gobierno corta el servicio de telefonía móvil para evitar que la noticia circulara. Los cubanos ajenos a los hechos se preguntaban qué habría pasado que se había caído la red de internet.

- Algunos jóvenes estaban grabando en una directa para Facebook, por lo que pudo apreciarse la violencia de la represión vivida frente al Mincult.

- En la noche los jóvenes fueron liberados y varias mujeres denunciaron que habían sido desnudadas y que les habían revisado hasta la vagina en busca de micrófonos o grabadoras.

- Mientras miles de cubanos a través de internet y la prensa internacional reaccionaban a lo sucedido, el gobierno cubano intentaba victimizarse y de desacreditar a los artistas agredidos.

- El ministro de Cultura dijo que los jóvenes "otra vez habían saboteado el diálogo", y que el Mincult no dialogaba con mercenarios.

- Algunos funcionarios dijeron en la televisión que el Ministro no agredió al periodista, sino que se quitó de la cara "un teléfono que lo estaba apuntando".

- El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó "Nuestros ministerios no son tarimas mediáticas", y justifica la actuación de su ministro.

- La televisión oficialista improvisa un programa manipulando la información y asegurando que el ministro solo quería saludar a los presentes en la calle. Presenta a Alonso estirando la mano pero corta el fragmento donde da el manotazo al reportero.

- Los cubanos que accedieron a los videos originales comienzan una campaña para pedir la dimisión de Alonso y Rojas.

- Decenas de artistas cubanos dentro y fuera de la isla han calificado la actuación del ministro de lamentable y bochornosa, y le han pedido que dimita de su cargo.

- Los medios internacionales recogieron la noticia con titulares como: "El ministro de Cultura de Cuba da un manotazo a un periodista durante una manifestación" (20minutos.es); "El ministro de Cultura cubano agrede a un grupo de activistas durante una protesta pacífica" (EFE); "El ministro de Cultura de Cuba y sus viceministros agreden a un grupo de artistas y periodistas" (ABC.es)

- El gobierno de Estados Unidos condenó la jornada de represión y llamó al gobierno cubano a dialogar con su pueblo. "Nos preocupan informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión y la de colegas detenidos", afirmó la Embajada de EE.UU. en La Habana en un mensaje publicado en sus redes sociales.

- El exilio en Miami pide a Joe Biden impedir que el régimen en la isla sepulte a otra generación de cubanos.