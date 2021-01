Trabajadores de un laboratorio en China (Imagen referencial) Foto © Ministry of National Defense of the People's Republic of China

Equipo de la OMS visita hospital que trató los primeros casos de coronavirus en Wuhan

| 29/01/2021 - 5:31pm (GMT-4) WUHAN, China, 29 ene (Reuters) - Un equipo de expertos liderado por la Organización Mundial de la Salud que investiga los orígenes del COVID-19 visitó el viernes un hospital en la ciudad china de Wuhan, recinto que fue uno de los primeros en tratar a pacientes en los primeros días del brote. Después de reunirse con científicos chinos más temprano en el día, el equipo fue al Hospital Provincial de Medicina China y Occidental Integrada de Hubei. Zhang Jixian, directora del departamento de cuidados intensivos y respiratorios del hospital, fue la primera en informar sobre el nuevo coronavirus, según medios estatales, luego de tratar a fines de 2019 a una pareja de ancianos, cuyas tomografías computarizadas mostraron diferencias con la neumonía típica. "Primera visita al sitio extremadamente importante. Estamos en el hospital que trató algunos de los primeros casos conocidos de COVID-19, reuniéndonos con los médicos y el personal que hicieron este trabajo, teniendo una discusión abierta sobre los detalles de su trabajo", escribió en Twitter Peter Daszak, un miembro del equipo dirigido por la OMS. El equipo fue liberado de dos semanas de cuarentena el jueves. Planea visitar laboratorios, mercados y hospitales durante las dos semanas restantes en Wuhan, donde se identificó por primera vez el coronavirus a fines de 2019. Si bien no se ha anunciado un itinerario exacto, la OMS ha dicho que el equipo planea visitar el mercado de mariscos en el centro del brote temprano, así como el Instituto de Virología de Wuhan. Una hipótesis, rechazada por China, es que el brote fue causado por una filtración en el laboratorio del gobierno. La investigación liderada por la OMS en Wuhan ha estado plagada de retrasos, preocupación por el acceso y disputas entre China y Estados Unidos, que acusó a Pekín de ocultar el alcance del brote inicial y criticó los términos de la visita, bajo la cual expertos chinos llevaron a cabo el primera fase de investigación. La OMS ha buscado gestionar las expectativas. "No hay garantías de respuestas", dijo este mes su jefe de emergencias, Mike Ryan. El equipo de investigación tenía previsto llegar a Wuhan a principios de enero, y el retraso de la visita de China provocó críticas públicas del jefe de la OMS, a quien el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ser "Chino-céntrico". Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, indicó el viernes que la OMS y los expertos chinos estaban trabajando juntos para rastrear el origen del virus, pero enfatizó que la misión no era una pesquisa. (Reporte de Gabriel Crossley y Martin Quin Pollard; reporte adicional de Yew Lun Tian en Pekín; escrito por Tony Munroe; Editado en español por Janisse Huambachano) Archivado en: ¿Tienes algo que reportar? escribe a CiberCuba: editores@cibercuba.com



+1 786 3965 689 Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram Necesitamos tu ayuda: Como tú, miles de cubanos en Españaen Estados Unidosen Méxicoen Canadá leen y apoyan el periodismo independiente de CiberCuba. Nuestra independencia editorial comienza por nuestra independencia económica: ninguna organización de ningún país financia CiberCuba. Nosotros hacemos nuestra propia agenda, publicamos nuestras opiniones y damos voz a todos los cubanos, sin influencias externas. Nuestro diario se ha financiado hasta hoy solamente mediante publicidad y fondos propios, pero eso limita lo que podemos hacer. Por esto pedimos tu ayuda. Tu aporte económico nos permitirá hacer más acciones de periodismo investigativo y aumentar el número de colaboradores que reportan desde la isla, mientras conservamos nuestra independencia editorial. Cualquier contribución, grande o pequeña, será muy valiosa para nuestro futuro. Desde solo 5$ y con solo un minuto de tu tiempo puedes colaborar con CiberCuba. Gracias. Contribuye ahora

¿Qué opinas?

Cargar más

Cargar más