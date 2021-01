¡Al ritmo de Boney M! Así se divierten unos cubanos en aislamiento por coronavirus

La fama que tienen los cubanos de no perder nunca su alegría y su capacidad para siempre ver el lado positivo de las cosas, incluso en momentos difíciles, ha quedado nuevamente evidenciada en un vídeo que ha comenzado a expandirse como la espuma en las redes sociales.

En el audiovisual, compartido por el usuario de Twitter llamado Norges Rodríguez en su perfil, podemos ver a un grupo de cubanos en un centro de aislamiento simulando con algunos de los rústicos accesorios que tenían a su alcance, como un palo de escoba, una mesa o un pedazo de madera, a la mítica agrupación Boney M que tanto hizo sudar en los años 70 con sus pegajosos temas.

Al ritmo de su famosa canción Rasputin, uno de los mayores éxitos de Boney M, los jóvenes se olvidaron por unos momentos del entorno en el que se encontraban para sacar a relucir su lado más gracioso mientras se divertían emulando ser la banda alemana de disco, eurodance y R&B.

"¿Pero y esto qué cosa es?", comentó Norges Rodríguez seguido de emoticonos de risas.

Según los comentarios que han comenzado a salir en la publicación, los autores de tan gracioso vídeo fueron unos jóvenes estudiantes de la Facultad de Estomatología de Santiago de Cuba que se encontraban por esos días en un centro de aislamiento en cuarentena por el coronairus.

"Te comento la realidad de ese vídeo: no es un centro de aislamiento, no es el equipo de Santiago de pelota, es la Facultad de Estomatología de Santiago de Cuba que varios estudiantes se encontraban en aislamiento por alguna sospecha de COVID-19", dijo un internauta.

Otros usuarios de Twitter, por su lado, no han podido dejar de reírse con las ocurrencias de los autores del vídeo y así lo han plasmado con los mensajes que han dejado en el post:

"Me encantó esa es la realidad, estén donde estén no importa, sean felices y disfruten de su originalidad que les quedó genial", "Jaja qué manera de reírme", "Verdad que los cubanos somos lo máximo", "Ay esto está buenísimo. Me encantó", "Siempre estamos arrancando una sonrisa" o "Verdad que el cubano se ríe de sus propias desgracias, por eso somos únicos, nos tomamos todo a bachata".

