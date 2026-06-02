Capta intrusos en la azotea de su casa en Cuba por cámaras de seguridad: "A las 5 de la mañana"

Una cubana identificada como Adri Rivera compartió en TikTok un video grabado por sus cámaras de seguridad en el que se observan dos hombres con los rostros cubiertos merodeando por la azotea de su vivienda en Cuba a las cinco de la madrugada.

En la grabación captada a las 5:01 AM, publicada el 29 de mayo, se puede ver a uno de los intrusos vistiendo ropa blanca en la parte superior y pantalón oscuro, portando una linterna de cabeza mientras recorre el espacio junto a otro individuo.

En la azotea es visible un panel solar con estructura de soporte metálica blanca, uno de los bienes más codiciados por los ladrones en Cuba ante la aguda crisis energética que atraviesa el país.

La alarma del hogar se activa mientras los dos hombres recorren la azotea, detalle que se escucha claramente en el video.

«Así está Cuba. Esto fue en mi casa a las cinco de la mañana», escribió la autora al compartir la grabación, una frase que resume la indignación de miles de cubanos que se identificaron con la situación.

El video se convirtió en un testimonio de la inseguridad que viven los cubanos en sus propios hogares, con cientos de comentarios de personas que relataron experiencias similares.

Los robos de paneles solares se han multiplicado en toda la isla durante los últimos meses, golpeando tanto viviendas particulares como infraestructura estatal.

El 1 de mayo sustrajeron un panel solar de ETECSA en Santiago de Cuba, dejando sin servicio a más de 560 usuarios de telefonía fija y Nauta Hogar, y el 30 de mayo robaron cuatro paneles de un gabinete en el Reparto Flores de esa misma ciudad, dejando sin respaldo un nodo de telecomunicaciones.

En Holguín, ladrones sustrajeron 32 paneles solares de una estación de bombeo tras golpear y amarrar al custodio, mientras que en Guanabacoa, La Habana, fue detenido un jefe de turno acusado de robar más de 40 metros de cables de un parque fotovoltaico, dejando 24 paneles fuera de servicio.

La falta de alumbrado público provocada por los apagones frecuentes facilita los robos nocturnos, y los cubanos recurren cada vez más a cámaras de seguridad, alarmas y redes sociales para documentar y denunciar estos hechos ante la percepción generalizada de ineficacia policial.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 1,319 delitos entre enero y junio de 2025, con el robo como delito más frecuente: 721 casos, un promedio de más de siete delitos diarios, con picos en marzo y abril.

Ante la escalada, el régimen respondió en mayo de 2025 con el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, que tipifica el robo de paneles solares como sabotaje y establece penas de entre siete y 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso pena de muerte en casos considerados graves, aunque los robos a viviendas particulares continúan sin freno.