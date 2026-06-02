"Dios mío, lo he visto todo": la increíble manera en la que este cubano hace un fogón en Cuba

Un abuelo cubano se convirtió en viral en TikTok tras construir un fogón artesanal con una balita vacía, un extintor de incendios y tierra, ante la imposibilidad de pagar el gas licuado, cuyo precio en el mercado informal supera los 30,000 pesos cubanos.

El video publicado por la cuenta @laurenlotti5 este lunes muestra a la autora explicando el ingenioso diseño mientras su abuelo lo construye: «El gas en Cuba cuesta más de treinta mil pesos, así que mi abuelo, con una balita, un extintor y tierra, hizo un fogón que parece gas».

El artefacto aprovecha la entrada de aire por orificios laterales que sube por el centro del cilindro, logrando una combustión eficiente en aproximadamente un minuto.

«El aire entra por aquí, por aquí, se levanta de aquí. Está diseñado para trabajar con carbón y leña bien picadita. Aprovecha el aire de una forma tan perfecta que en un minuto ya tiene una fuerza increíble», explica la joven en la grabación.

La tierra se usa como material aislante para proteger los componentes metálicos, y el resultado, según la autora, es un fogón que «parece una antorcha».

El abuelo protagonista no es un desconocido en las redes: la misma cuenta lo presentó previamente fabricando una antena casera con una lata para mejorar la señal de internet, lo que le valió el apodo de «superabuelito» entre sus seguidores.

La crisis que obliga a estas soluciones es profunda. En enero de 2026, CUPET suspendió indefinidamente la distribución de gas licuado en Santiago de Cuba y el resto de las provincias orientales por falta de suministro.

En el mercado informal, el precio de una balita llegó a oscilar entre 10,000 y 50,000 pesos según la zona, y en mayo de 2026 cocinar en Cuba llegó a costar dólares: cilindros de 10 kg se ofertaban a 29 dólares en La Habana, equivalentes a unos 15,660 pesos al cambio informal.

Este invento se suma a una larga lista de soluciones improvisadas documentadas en la isla durante la crisis: fogones de aserrín hechos con latas metálicas en noviembre de 2025, ollas arroceras convertidas en fogones de carbón en Cienfuegos, y el regreso de las estufas de leña tipo «cohete» de los años 80 ante apagones de hasta 24 horas.

El propio gobierno cubano llegó a promover el uso de briquetas de carbón vegetal en Sancti Spíritus como alternativa «ecológica», en una imagen que recuerda al Período Especial de los años 90.

La reacción en redes fue de asombro y admiración. La autora del video cerró con una frase que resume el sentir de miles: «Espero que este videíto les sirva a muchas personas de todo el mundo. El ingenio cubano no tiene límites».