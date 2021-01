Pedro Luis Ferrer sobre agresiones en el MINCULT: "Los manotazos sirven para no tener que discutir lo que no te conviene"

El cantautor cubano, Pedro Luis Ferrer, expresó públicamente su más “profundo rechazo” al uso de la fuerza por parte de funcionarios del MINCULT contra cubanos que solo “desean expresar pacíficamente sus demandas ciudadanas”, y opinó que los manotazos sirven para impedir lo que el Gobierno no quiere dialogar en realidad.

"¡Soy cubano, artista, músico, poeta… y no puedo hacer silencio ante lo que acontece en la isla”, aclaró Ferrer en una publicación en Facebook, en la que manifestó sentirse triste y muy preocupado por el “destino espiritual” del pueblo cubano.

El músico opinó que los manotazos sirven “para no tener que discutir lo que no te conviene; pero -sobre todo- para ignorar la demanda proveniente de aquellos que no tienen poder para imponerla. Quien, desde posición de poder, lanza el exabrupto, convencido de que lo recibirá alguien que profesa la filosofía de la no violencia, es un calculador consciente”, añade, y criticó “la prepotencia” de las autoridades y su uso de la fuerza cuando sabían que no tendría “adversario en la violencia”.

“El poder omite el paso del diálogo y pasa al uso de la fuerza. Pues diálogo significa dialéctica, cambio", enfatiza el músico, que recuerda que "que quien participa en un diálogo está dispuesto a asimilar lo que escucha, y a transformar, en alguna medida, su razonamiento y su actitud".

Por tanto, "toda política de fuerza evita el diálogo, y es llevada a cabo por aquellos que están absolutamente convencidos de que tienen la más absoluta verdad-absoluta”, subraya, y acusó al gobierno cubano de insistir en “desconocer la diversidad de una nación”.

“Sabemos que esta clase de persona no es propensa a dialogar con adversarios que NO constituyan un peligro para su integridad física. Por eso su signo es el abuso”, añadió sobre las imágenes vistas el 27 de enero en las inmediaciones del Ministerio de Cultura, en El Vedado.

“Expreso públicamente mi más profundo rechazo a cualquier accionar desmedido y coercitivo contra los cubanos todos, obreros e intelectuales, que desean expresar pacíficamente sus demandas ciudadanas, lo cual constituye un derecho humano inalienable, consensuado universalmente por el conjunto de las naciones soberanas (incluida Cuba), y ningún Estado o gobierno está autorizado a prohibirlo”, concluyó el música, que exhorta a un diálogo fecundo.

A finales de diciembre, Pedro Luis Ferrer, quien siempre ha mantenido una postura de enfrentamiento ante arbitrariedades y atropellos cometidas por las autoridades en la isla, reflexionó sobre el sentido de disentir en Cuba, de dónde parte y cómo lo tratan las autoridades.

Ferrer se refirió a lo que atraviesa una persona cuando enfrenta los designios del poder, aunque viole Derechos Humanos elementales, y cuestionó entonces la ineficacia de los canales tradicionales de denuncia ciudadana y, con ello, el desamparo legal en que se encuentran los cubanos.

“Por mi propia experiencia sé que en Cuba hay gente que se dedica a hacerte la vida imposible. Es como un deporte. Entonces, cuando tú gritas y denuncias (en una circunstancia donde son ineficaces los canales nacionales que recepcionan la queja ciudadana), ellos pretenden usar tu grito denunciante para justificar su maltrato: - ‘¿Vieron?’ - se dicen complacidos-. ‘Queda demostrado que es un disidente’”, manifestó el artista.

Agregó que el acto de protestar está vedado en Cuba, donde no solo el aparato represivo arremete contra este derecho, sino que el propio individuo se limita a su ejercicio por un aprendizaje que cada cubano ha adquirido desde la infancia, donde disentir está condenado.