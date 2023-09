Pedro Luis Ferrer sobre precios de los alimentos: El que no recibe remesas no puede comprar

El cantautor cubano Pedro Luis Ferrer se mostró escandalizado con los precios de los alimentos en Cuba, y lamentó la triste realidad de su país, donde quienes no tienen acceso a las remesas no pueden comprar muchas cosas.

El trovador relató en su Facebook que él y su hija Lena visitaron a su hermano y su familia en su casa, en el barrio de Lawton, donde comieron un rico almuerzo.

"Comentamos sobre la escasez de alimentos y su precio desorbitado —el tema popular nacional—, teniendo en cuenta que el salario medio de la población está por los 3,000 criollos (unos 15 dólares) o quizás algo más. Ya había escuchado en otras casas el mismo inevitable desconcierto", contó.

Captura de Facebook / Ferrer Montes

Pedro Luis, que vive en Miami hace años, se quedó asombrado al saber que las mipymes venden cajas de pollo a 17,000 pesos. Solo a veces las ofrecen en porciones más pequeñas, en paquetes de 3,000 pesos.

"Si reúnes y logras comprar una caja entera, te metes semanas comiendo pollo y más pollo, porque no tienes para comprar otra cosa. ¿El huevo?, ni pensarlo: un cartón (si es que aparece) está en la calle a 3,000 pesos (30 posturas). La mayoría de la gente —que vive de su salario sin recibir remesas— no puede comprar. El arroz, la vianda, la fruta... ¡Todo está carísimo! Una libra de cebolla: 550 pesos. Entonces ¿qué come?", se preguntó.

El artista relató que quiso comprarle a su hermano un pernilito de cerdo de unas 20 libras, para lo cual tendría que pagar 9,000 pesos, pues la libra está a 450 pesos. Pero su hermano se negó diciéndole que para los pobres, el cerdo y el huevo ya no existen.

De regreso a su casa en Playa, el taxista también sacó el tema y comentó que en ese municipio existen mostradores que casi siempre están surtidos de cerdo, "aunque a precios astronómicos".