Hijo de Panter Rodríguez sobre sentencia contra su padre: "Están ensañados con él"

Alejandro Rodríguez Fundón, hijo de Panter Rodríguez, denunció la "saña del Gobierno cubano" contra su padre tras conocer que cumplirá 15 años de privación de libertad por ser uno de los supuestos responsables de manchar con una sustancia roja bustos de José Martí, en La Habana.

"Con él quieren dar un escarmiento al pueblo cubano para que se acople, porque como todo está revuelto, con él quieren hacer un tipo de escarmiento", confesó el joven al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.

Rodríguez sostiene que su padre hizo esas acciones por convicción, y aunque permanece encarcelado "no baja la cabeza ante ninguno de ellos".

"Están ensañados con él y quieren hacerle llegar un mensaje al pueblo", agregó el cubano.

El hijo del acusado contó además que toda la familia se enteró de lo que pasaba con Panter en el momento que lo anunció el Noticiero de la Televisión, que en ningún momento las autoridades notificaron las actualizaciones del caso, por tanto les cogió por sorpresa.

Así mismo, asegura que el Gobierno y la Seguridad del Estado cubanos quieren vincularlo con presuntos hechos de tráfico de drogas.

"Han hecho varios registros en la casa y no han encontrado nada. Lo único que encontraron fue una lata con residuos", mencionó Rodríguez en conversación con el OCDH.

El joven se manifestó indignado por toda la situación que vive su padre y el resto de cubanos que sancionaron por los sucesos que se les imputan, con condenas de 1, 9 y 15 años de privación de libertad.

"Están haciendo muchas injusticias Lleva un año detenido como si fuera un asesino", denunció.

Sobre este caso el OCDH condenó la desproporcionada condena de 15 años para Panter Rodríguez.

"Esta es la condena más alta impuesta a un acusado en una causa con visos políticos desde la Primavera Negra de 2003. El OCDH condena este ensañamiento contra quienes disienten en Cuba. Advertimos que esta sanción ejemplarizante va en la dirección de la espiral represiva que hemos venido denunciando en los últimos meses", afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo.

Esta semana fueron anunciadas las sanciones para Panter Rodríguez Baró, Yoel Prieto Tamayo y Jorge Ernesto Pérez García, por teñir con sangre bustos de José Martí y vallas con imágenes de Fidel Castro en enero de 2020.

“Ellos no pusieron bombas, no violaron a nadie, no mataron a nadie (…) Mi hijo no mató a Martí”, lamentó la mujer, y aseguró que no existían pruebas para vincular a Rodríguez Baró con drogas, salvo por las latas halladas en la casa, las cuales pudieron haber sido manipuladas por las autoridades.