Abogado de Panter Rodríguez apela la condena de 15 años de cárcel por acciones del grupo Clandestinos

El abogado defensor de Panter Rodríguez Baró, uno de los miembros de Clandestinos condenado a 15 años de cárcel por manchar con pintura roja bustos de Martí, presentó esta semana un recurso de apelación, según dijo la madre del acusado a Diario de Cuba.

En el recurso de apelación, el abogado defensor argumentó que Rodríguez Baró “no tuvo la intención de difamar o denigrar a los héroes o mártires del país, ni tampoco dañar de forma intencional algún bien del patrimonio cultural", según reseña el citado medio.

El jurista argumenta, además, que la condena impuesta es excesiva porque sobrepasa el marco sancionador para los delitos de que fue acusado, que solo es de uno y cinco años.

Aunque por circunstancias excepcionales el marco sancionador puede aumentar, la defensa de Panter Rodríguez estima que en ningún caso la condena debería ser de 15 años. La sanción impuesta sobrepasó incluso la petición fiscal, que era de 12 años.

El Tribunal Provincial de La Habana dispone, por ley, de un plazo de cinco días para dar respuesta al recurso de apelación.

El 26 de enero, una nota oficial señaló que en el juicio oral y público de la Causa 61 de 2020, del Tribunal Municipal Popular de Plaza de la Revolución, celebrado el 21 de diciembre de 2020, se había probado la culpabilidad de los acusados Panter Rodríguez Baró, Yoel Prieto Tamayo y Jorge Ernesto Pérez García por la comisión de los supuestos delitos de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, de carácter continuado, y de daños a bienes del patrimonio cultura”.

A Rodríguez Baró, de 44 años, se le aplicó una sanción conjunta de 15 años de privación de libertad; Prieto Tamayo (29) recibió una pena conjunta de 9 años de cárcel, mientras que Pérez García deberá enfrentar un año de prisión. En los tres casos se dispuso “la consiguiente responsabilidad civil de reparar el daño material causado”.

El tribunal acusó a Rodríguez Baró y a Prieto Tamayo de comprar “seis piedras de la droga conocida comúnmente como cocaína con parte del dinero recibido por una ciudadana cubana residente en Estados Unidos”, y de consumirla antes de realizar las acciones por las que se les condenó.

A los detenidos se les relacionó con la activista cubana Ana Olema, radicada en Miami, quien supuestamente les envió dinero para acometer las acciones en varios puntos de la capital cubana.

Los sucesos causaron gran revuelo en las redes sociales, luego de que fuera creado un grupo en Facebook para compartir imágenes de los bustos y vallas pintados de rojo. Algunos cubanos lo consideraron hechos vandálicos y una afrenta aJosé Martí, otros aseguraban que era un método legítimo de oposición al gobierno.

En septiembre de 2020, la madre de Rodríguez Baró dijo que la Seguridad del Estado de Cuba estaba manipulando el caso al implicar a su hijo con un supuesto delito de “tráfico de drogas”. “Ellos no pusieron bombas, no violaron a nadie, no mataron a nadie (…) Mi hijo no mató a Martí”, dijo entonces Esther Baró.

Recientemente, Alejandro Rodríguez Fundón, hijo de Panter Rodríguez, denunció la "saña del Gobierno cubano" contra su padre.

"Con él quieren dar un escarmiento al pueblo cubano para que se acople, porque como todo está revuelto, con él quieren hacer un tipo de escarmiento", confesó el joven al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.

Rodríguez sostiene que su padre realizó esas acciones por convicción, y aunque permanece encarcelado "no baja la cabeza ante ninguno de ellos".

El hijo del acusado contó además que toda la familia se enteró de lo que pasaba con Panter en el momento que lo anunció el Noticiero de la Televisión, que en ningún momento las autoridades notificaron las actualizaciones del caso, por tanto les cogió por sorpresa.