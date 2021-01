Maykel Osorbo y Carolina Barrero realizan transmisión en directo desde el Capitolio de La Habana

Los activistas cubanos Maykel Osorbo y Carolina Barrero consiguieron llegar en horas de la madrugada de este domingo hasta el Capitolio e incluso hicieron una breve directa desde allí, aunque fueron detenidos poco después.

“Hemos llegado hasta la Asamblea Nacional del Poder Popular para exigir nuestro derecho ciudadano a que dimita el ministro de Cultura Alpidio Alonso por los actos de violencia cometidos a las puertas del Ministerio el 27 de enero”, dijo Barrero durante la transmisión, de poco más de un minuto de duración.

“Nos acogemos al artículo 8 de la Ley de Revocación de Mandatos y al artículo 61 de la Constitución. No nos vamos a ir de aquí hasta que no renuncie el ministro de Cultura”, añadió la artista independiente, que subrayó que varios activistas fueron detenidos mientras se dirigían hacia el Capitolio.

La joven reseñó que la zona estaba llena de efectivos policiales y manifestó la voluntad de ambos de permanecer en el lugar.

“Pedimos a la ciudadanía cubana que se acoja a su derecho de participar activamente de la vida política en Cuba. Somos ciudadanos con derechos. Tenemos una constitución que nos ampara”, concluyó Barrero, quien a continuación cedió la palabra a Maykel, que no llegó hablar porque la policía se dirigía hacia ellos.

“Mis héroes de hoy!!! Sentí una emoción inmensa al verlos ahí! Carolina Barrero y Maykel Osorbo. Estamos juntos! Somos una familia! Estamos ganando! #TodosSomosUno #DimisionYa”, escribió en sus redes sociales, desde México, la también activista Anamely Ramos.

"Maykel Osorbo y Carolina Barrero lograron llegar hasta el Capitolio a realizar una acción pacífica: sentarse en el lugar para exigir la renuncia de Alpidio Alonso. Ambos fueron golpeados el día 27N por las turbas pro-gobierno, la policía y los funcionarios del MINCULT. Al poco tiempo de terminar el video fueron detenidos por la policía. Aquí no hay mercenarismo, ni complot ni ninguna de las ridiculeces que dicen en el noticiero", escribió por su parte José Raúl Gallego, que fue quien compartió en sus redes sociales la directa. "Aquí lo que hay es mucha dignidad, mucha valentía y mucha determinación por construir un país mejor", añadió.

A pesar de que durante unas horas se desconoció el paradero de Maykel y Carolina, los dos activistas ya han sido liberados.

Las autoridades cubanas desplegaron el sábado un fuerte operativo policial en los alrededores del Capitolio de La Habana para reprimir cualquier manifestación de cubanos en el lugar.

Varias fotos difundidas en redes sociales mostraba a un grupo de policías motorizados en las cercanías del Capitolio, mientras que algunos videos evidenciaban la circulación constante de patrullas por los alrededores.

Este sábado, como parte del operativo represivo para evitar cualquier incidente, Luis Manuel Otero fue detenido por segunda vez cuando intentaba llegar al Capitolio.

El artista envió un fuerte mensaje a la “dictadura”, a quien advirtió que no cesaría en sus intentos de manifestarse en el Capitolio hasta que el Ministro de Cultura no dimita: “Voy a mandar un mensaje a la dictadura: si el ministro no dimite, voy pa’ arriba de Díaz-Canel. Él tiene que hacerse responsable por la dimisión del ministro y también la Asamblea del Poder Popular. Por eso voy de nuevo para el Capitolio”, dijo Luis Manuel en un video en directo, transmitido en Facebook.