Multan al Youtuber cubano Pinky Unicornio y su novio por besarse en la calle

El youtuber cubano Dasiel González, conocido como Pinky Unicornio, denunció en redes sociales que la policía le había impuesto una multa de 2000 pesos el sábado, en La Habana, por besarse en la vía pública con su novio.

“Esto acaba de suceder. Me besé con mi novio para hacer una foto importantísima en la vía pública, los policías nos estaban cazando, es que me lo imaginaba”, expuso en su cuenta de Instagram.

Según refirió, él y su pareja le pidieron a los oficiales que solo les aplicaran una multa, pero estos entregaron dos por el mismo importe para cada una.

“No me duele pagar el dinero de una multa corriente de mierda, me molesta el motivo y el objetivo”, aseguró el joven, señalando que el hecho estaba envestido de homofobia y que no velaban con igual rigor cuando se trataba de verdaderos incidentes delictivos.

“Me molesta que, lejos de ayudar, cuando un delincuente arrebata una cadena corren suavecito”, dijo. “Me molesta que me cobres una multa por ser gay”, enfatizó. El youtuber refirió que incluso, mientras lo sancionaban a él y su novio, pasaron personas por su lado sin mascarilla o nasobuco y los policías no reaccionaron en absoluto.

“Obviamente ¿sabrán que esto no va a quedar así no? Así fue como una foto me costó 160 dólares, y ni siquiera nos la pudimos hacer porque fuimos interrumpidos”, lamentó.

“Dios mío trágame y escúpeme en Miami”, expresó el joven, manifestando sus vivos deseos de abandonar la isla.

El Gobierno de La Habana, amparado por el Decreto 14 de 2020 contra la propagación de epidemias, surgido en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, impone multas de hasta 3000 pesos a quienes violen las regulaciones establecidas ante la pandemia.

No obstante, varios cubanos han señalado el carácter autoritario de las sanciones, en muchos casos, aplicadas en situaciones cuando menos controversiales.

Solo en el mes de septiembre de 2020, las autoridades de La Habana llegaron a imponer un total de 15 617 multas a personas naturales y jurídicas, basadas en el referido decreto. Las sanciones penalizan transgresiones como realizaciones de fiestas, permanecer en lugares públicos sin razón y no usar nasobuco, entre otras acciones.