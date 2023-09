Transfobia en Cuba: Prohíben a joven trans usar pantalones en su escuela

Las autoridades escolares prohibieron a un joven cubano estudiante de la Escuela Pedagógica “José Marcelino Maceo Grajales”, de Guantánamo, usar pantalones, en un acto de transfobia.

Marions Vargas, de casi 17 años, es un chico transexual que defiende su derecho a portar la vestimenta del género con el que se identifica, pero el claustro de la escuela se lo prohibió porque "haber nacido con genitales femeninos lo circunscriben a la saya como única opción posible", según trascendió en un reportaje de CubaNet.

En medio de amenazas que sacan a relucir la transfobia de las autoridades cubanas, lo amenazaron con la expulsión en caso de no cumplir el reglamente de uniformes.

“Estuve tres cursos intentando que me dejen entrar a la escuela como yo me siento bien. Mi deseo es que me permitan vestir como chico. Esto me afecta mucho y no me dan ganas ni de estudiar. Y yo sí quiero estudiar, y trabajar después”, contó Marions a CubaNet.

Vargas, apoyado por su familia y sus compañeros de clase, ha sido instado por algunos maestros y directivos de la escuela a abandonar los estudios.

Sin comprender por qué lo fuerzan a usar una ropa incómoda para él, ha denunciado abiertamente en redes sociales la violencia ejercida contra él.

“Me dicen que soy mujer y que así debo comportarme”, expresó Marions. “Sé que se refieren a mí en reuniones de profesores como si fuese un problema a resolver. También les incomoda verme hablar con alguna chica. Porque imaginan que le estoy bajando muela”, refirió.

La situación ha llevado al joven a dejar de relacionarse con colegas para protegerlos de cualquier hostigamiento de los directivos.

Según contó, actualmente solo tiene tres amigos en su escuela y que evita entablar diálogos con los demás.

Por intervención de la Red Trans Masculina de Cuba, asociada al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que lo ha acompañado y ha contribuido a difundir su caso, pudo acudir por primera vez recientemente en pantalones a la escuela.