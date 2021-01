Trump rompe con su equipo legal mientras se acerca el juicio político

El ex presidente norteamericano Donald Trump ha roto con sus principales abogados cuando falta poco más de una semana para que comience su juicio político en el Senado, anunciaron diversos medios de prensa.

La agencia Associated Press asegura, citando fuentes anónimas, que Butch Bowers y Deborah Barbier, ambos abogados de Carolina del Sur, ya no están con el equipo de defensa de Trump.

Bowers trabajó durante el mandato de George W. Bush en el Departamento de Justicia, mientras que Barbier fue fiscal durante 15 años antes de abrir su propia firma de defensa penal.

Una de las personas describió la separación como una "decisión mutua" que reflejaba una diferencia de opinión sobre la dirección del caso y dijo que se esperaba que las nuevas incorporaciones al equipo legal se anunciaran en uno o dos días.

En total, son cinco los abogados del equipo legal del ex presidente que han dimitido por las diferencias con éste a la hora de preparar su defensa contra el impeachment, que tendrá lugar en la segunda semana de febrero.

La principal razón de la marcha de los letrados es que Trump quiere centrar su defensa en intentar probar de nuevo la existencia de fraude electoral en su derrota contra Joe Biden, mientras que los abogados preferían centrarse en la posible ilegalidad del impeachment a un presidente que no está en el cargo.

Cabe recordar que la campaña de Trump fue incapaz de demostrar el fraude que denunciaban ante los tribunales y en repetidas ocasiones las autoridades a cargo de las elecciones como el Departamento de Justicia han asegurado que no hubo ningún fraude que alterara el resultado.

Según ha confirmado a la cadena noticiosa CNN Jason Miller, asesor de Trump, que no se ha pronunciado sobre la marcha de los dos letrados, el equipo legal del ex presidente no está aún cerrado, pero será anunciado próximamente.

El juicio político a Trump por “incitación a la insurrección” tras el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes comenzará la segunda semana de febrero, cuando se espera que el Senado haya confirmado a la mayoría del Gobierno de Biden.

Existen dudas entre los demócratas sobre cómo dirigir el juicio y la conveniencia sobre su duración. De acuerdo a The Hill, Biden ha pedido a los demócratas que sea un juicio corto para que no cope la agenda y le permita seguir con su programa de Gobierno.

En los últimos días, ante la cada vez mayor dificultad de conseguir los votos suficientes entre los republicanos para que la moción prospere y se impida a Trump presentarse a cargos públicos, algunos representantes moderados han trabajado en una resolución “censurando” al presidente que sería más fácil de apoyar para los senadores republicanos.

Por otra parte, Jacob Chansley, conocido por participar en el asalto al Capitolio del 6 de enero con la cara pintada con la bandera estadounidense y ataviado con un gorro de pelo y cuernos de bisonte, ha revelado que quiere testificar contra Trump en el juicio político

Chansley, conocido como el 'chamán de QAnon' e identificado también como 'Jake Angeli', dice sentirse se siente abandonado por el exmandatario por no haberles amnistiado antes del fin de su mandato, el pasado 20 de enero. "Se siente traicionado por el presidente", ha explicado su abogado , Albert Watkins, en declaraciones recogidas por la cadena CBS.

Watkins ha indicado que todavía no ha hablado con ningún senador sobre la oferta de comparecencia de su representado.

Chansley y otros cuatro asaltantes del Capitolio que han sido imputados por delitos federales podrían declarar que recibieron órdenes del ahora expresidente, lo que le incriminaría en el ataque.

En concreto, Chansley -que sigue detenido en espera de juicio- está acusado de obstrucción a una autoridad pública, alteración del orden público, alteración del orden público en un edificio de acceso restringido, manifestación en el edificio del Capitolio y otros cargos.