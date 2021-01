Francisco Céspedes asegura que no lo dejan entrar a Cuba porque dijo “ciertas verdades” sobre sus gobernantes

El cantautor cubano Francisco ‘Pancho’ Céspedes, radicado en México desde hace años, dijo que no puede entrar a su país porque una vez, durante una presentación en la Fábrica de Arte Cubano (FAC) de La Habana, dijo “ciertas verdades” sobre los gobernantes de la Isla.

“Estaba la directora del Instituto de la Música presente y me delató”, reveló en su muro de Facebook.

Pancho no dio detalles de aquellas declaraciones, que podrían haberse hecho el 4 de octubre de 2018, durante un concierto que ofreció en la reapertura de la FAC.

Este sábado dio a conocer una especie de “radiografía” de Cuba, a la que califica de “mundo al revés donde lo más absurdo puede ser lo más normal”.

El autor de ‘Vida loca’ enumeró algunas de las situaciones ilógicas que suceden en su país, desde cuentas bancarias donde su titular no deposita el dinero, hasta el que un camarero gane tres veces más que un neurocirujano.

“El taxista no va donde tú quieres (…), los buses no paran en sus paradas ni tienen horarios, donde las carnicerías no venden carnes, la economía crece todos los años pero no hay economía”, describió.

“Una sociedad justa donde no hay justicia, donde no existe el juego pero todos juegan a la bolita, donde circulan varias monedas pero la que más vale es la del enemigo, defensora de derechos humanos donde a los cubanos les niegan la entrada a su propio país”, añadió.

“Las colas se hacen sin saber qué vas a comprar, donde un carro moderno puede ser del año 98, donde en las farmacias internacionales te venden medicinas nacionales; donde el destierro ya no es una pena, es una pena quedarse; donde no hay desempleo pero nadie trabaja, es una isla pero no hay pescado, donde nadie profesa la religión hindú pero las vacas son sagradas”, detalló.

Céspedes viajó a Cuba por última vez en 2019. A su regreso a México, se refirió a antiguos amigos que en ese momento eran “unos vendidos a la Inteligencia Cubana”.

En una publicación de noviembre pasado, el artista expresó que el régimen político que impera en Cuba ha convertido al país en uno de los más aburridos del mundo, a pesar del carácter jovial y alegre de su gente.

“Pd: no tienen dinero ni hay lugares donde disfrutar. Ah, y para disfrutar la naturaleza se necesita eso y transporte que tampoco hay”, precisó.

“Con el comunismo y la dictadura no hay otra opción. No es cuestión de resiliencia, es OBLIGADO y no se disfruta NADA porque no hay lugares ni dinero a donde ir. ESO ES MUY MUY DIFERENTE”, recalcó en un comentario a su post.