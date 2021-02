Seguridad del Estado en Cuba amenaza a manifestante en el Capitolio con acusarlo de terrorismo

Agentes de la Seguridad del Estado amenazaron al cubano José Luis Tijerino, uno de los que se presentó en el Capitolio de La Habana tras el llamado del artista Luis Manuel Otero Alcántara hizo a los cubanos para manifestarse por “el derecho a tener derechos”.

Tijerino fue detenido por las autoridades mientras se encontraba en los alrededores del emblemático edificio habanero la noche del 30 de enero, quienes lo retuvieron en paradero desconocido hasta el día ayer, domingo 31.

“Acabo de llegar a mi casa desde el mediodía de hoy domingo 31 de enero, y me gustaria aclarar que los agentes de la Seguridad del Estado me amenazaron con acusarme de terrorismo si no cambiaba de forma de pensar”, escribió Tijerino en Facebook.

El joven responsabilizó a las autoridades cubanas por lo que pueda sucederle y añadió que estas le advirtieron durante su detención que “en Cuba no hay democracia”, y cuestionaron el derecho del “pueblo para querer cambiar nada en el país”.

Antes de su detención en el Capitolio, Tijerino dejó constancia del fuerte operativo policial para reprimir cualquier manifestación posible en los alrededores de la Sede de la Asamblea Nacional de Cuba.

Una de las fotos compartidas en su Facebook mostró una pareja de policías motorizados en la esquina del Capitolio y en otro video podía observarse cómo las patrullas daban rondas constantes al inmueble.

La protesta en el Capitolio estuvo motivada fundamentalmente por el incidente ocurrido frente al Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT) el pasado 27 de enero, cuando el Ministro Alpidio Alonso agredió físicamente a uno de los manifestantes pacíficos del movimiento 27N que se encontraban fuera del recinto.

Al manotazo de Alonso, le siguió una fuerte represión a golpes contra los artistas de la manifestación, quienes pretendían restaurar el diálogo iniciado el pasado 27 de noviembre con las autoridades para reclamar libertad de expresión.

Después del suceso, Otero Alcántara prometió que acudiría insistentemente al Capitolio para exigir la dimisión de Alpidio Alonso, una propuesta de la que se ha hecho eco la comunidad independiente del arte y la cultura cubana.

Debido a lo anterior, el artista ha sido arrestado en al menos ya dos ocasiones al intentar llegar al lugar, así como otros artistas, activistas o ciudadanos que intentaron o asistieron al lugar, como es el caso de José Luis Tijerino.