Gerardo Hernández habla en redes de la “hermosa Habana” y desata indignación

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Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y exespía del régimen cubano, publicó este sábado en su cuenta de X una fotografía del Capitolio Nacional de La Habana acompañada del texto "Hermosa Habana", desatando una ola de indignación entre cubanos dentro y fuera de la isla.

El post, que incluye los hashtags #CDRCuba y #CubaNoSeRinde, señala además que la ciudad está "prohibida para los ciudadanos de #USA por el 'embargo' de su gobierno contra #Cuba", en un intento propagandístico que generó el efecto contrario al buscado.

La imagen muestra la cúpula dorada del Capitolio —recientemente restaurada y sede de la Asamblea Nacional— bajo un cielo azul despejado, una postal que contrasta radicalmente con la realidad que viven miles de habaneros a diario.

Mientras Hernández celebra la arquitectura de la capital, La Habana atraviesa una crisis sin precedentes: apagones de más de 15 horas diarias, derrumbes continuos de edificios residenciales, colapso del transporte y escasez de alimentos y medicamentos.

Los cubanos no tardaron en responder al post señalando la brecha abismal entre la imagen postal del Capitolio y la realidad cotidiana de una ciudad en ruinas, donde la luz eléctrica es un lujo y los edificios se desploman.

"Uyy, no sí, los americanos tienen una envidia q por Dios", dijo un cubano.

"Parece que La Habana no es muy atractiva, hay cientos de miles de habaneros que se fueron a vivir a otros países", agregó otro.

En enero de este año, dos edificios se derrumbaron parcialmente en La Habana Vieja en menos de 24 horas, en las calles Muralla y Teniente Rey. En marzo, las autoridades demolieron el edificio del Instituto Superior de Diseño (ISDI) en Centro Habana, construido en 1860, tras años de abandono ignorado.

El Partido Comunista reconoció oficialmente en enero el colapso de los servicios básicos, la vivienda y la infraestructura de la capital, mientras las calles de La Habana Vieja aparecían prácticamente vacías incluso durante la Semana Santa, en una imagen que algunos compararon con los peores momentos de la pandemia.

"Aquí está todo parado", describió la situación de la capital una fuente citada por Infobae a principios de este mes.

El turismo, uno de los pocos sectores que el régimen exhibe como vitrina, cayó un 30% en los primeros dos meses de 2026 respecto al año anterior, con 112,642 visitantes menos en enero y febrero.

Los cubanos no tardaron en responder al post señalando la brecha abismal entre la imagen postal del Capitolio y la realidad cotidiana de una ciudad en ruinas, donde la luz eléctrica es un lujo y los edificios se desploman.

La publicación sigue un patrón en el que cada mensaje propagandístico termina amplificando el descontento popular. En semanas recientes, el funcionario había mostrado a un cubano durmiendo en cartones en Miami para atacar al capitalismo, se había sumado a campañas de difamación contra artistas independientes y había posado con una ametralladora PKM soviética proclamando que "nuestro pueblo desea la paz, pero no le sorprenderá la guerra".

El régimen utiliza monumentos restaurados como el Capitolio como escaparate mientras la población vive sin electricidad, sin agua y con edificios que se caen a pedazos, consecuencia directa de 67 años de dictadura comunista que han llevado a la capital cubana a su peor estado en décadas.