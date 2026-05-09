Régimen presenta formalmente “Mi Barrio por la Patria”, nueva estructura para reforzar vigilancia y control político en comunidades

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El régimen cubano presentó formalmente este jueves el movimiento popular-participativo Mi Barrio por la Patria en una sesión de trabajo celebrada en el Capitolio Nacional de La Habana, con el argumento de que su esencia es "consolidar las conquistas de la revolución y fortalecer la democracia socialista cubana".

Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, encabezó el acto y presentó el movimiento ante parlamentarios y funcionarios del Comité Central del Partido Comunista, presidentes de comisiones parlamentarias y directivos de asambleas municipales, mostró un reporte del oficial Canal Caribe.

Mari Machado definió la iniciativa como "la expresión viva del Poder Popular" y aseguró que "va a acompañar en lo adelante todo lo que acontecerá en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras circunscripciones y consejos populares para acompañar en una nueva etapa ese ejercicio de gobierno, de democracia socialista y sobre todo de gobierno en la calle".

El programa se estructura en tres frentes, Barrio Productivo, Barrio Seguro y Barrio Participativo, y se proyecta sobre más de 12,000 circunscripciones a nivel nacional.

El Consejo de Estado había aprobado las pautas generales del movimiento el 19 de marzo, en sesión presidida por el presidente de ese ente, Esteban Lazo Hernández, con presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

En esa ocasión, Lazo subrayó la importancia del programa para "mantener y fortalecer las conquistas de la revolución" desde el ámbito local.

Un delegado del municipio Cerro citó en el acto la intervención de Díaz-Canel en la audiencia parlamentaria del 24 de febrero, donde el mandatario expresó "la necesidad de revitalizar la participación popular y la defensa de nuestra soberanía", como detonante del impulso al movimiento.

Críticos y analistas señalan que el programa es, en la práctica, una versión reforzada de los Comités de Defensa de la Revolución, diseñada para justificar estructuras políticas obsoletas y reforzar el control social en comunidades agobiadas por apagones y escasez.

El frente Barrio Seguro promueve la participación en los Días Nacionales de la Defensa y la organización de sistemas de vigilancia en coordinación con los CDR y la Federación de Mujeres Cubanas, en el marco de lo que el régimen quiere convertir en defensa del barrio ante una eventual agresión militar.

El movimiento se lanza en el contexto del Año de Preparación para la Defensa, declarado por el régimen ante las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump sobre una posible acción contra Cuba.

A través de esta misma estructura, el régimen ha distribuido en la oriental provincia de Granma una guía familiar para protegerse ante una agresión militar, elaborada por la Defensa Civil.

El coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, quien ha llamado a convertir cada estructura barrial en un "batallón de defensa y combatividad", descartó que el miedo sea el motor de la movilización y aseguró que hay cubanos dispuestos a defender la revolución.

El contraste entre el discurso oficial de "conquistas revolucionarias" y la realidad cotidiana, con una contracción del PIB del 23 % desde 2019, apagones de más de 20 horas diarias en algunas zonas y escasez de alimentos y medicamentos, ha generado sarcasmo masivo en redes sociales.

Un internauta cubano resumió días atrás la reacción popular con una pregunta directa durante un acto oficial en Matanzas: "¿Qué conquistas? ¿La del carbón?".