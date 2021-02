Eurodiputado español asegura que ni en la dictadura de Franco los ministros golpearon manifestantes

El vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica del Parlamento Europeo, Javier Nart, condenó la reacción violenta del ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, ante la manifestación pacífica del 27 de enero en La Habana.

Nart, de 73 años, aseguró que nunca había visto a un ministro salir a reprimir personalmente a un grupo de opositores, según declaraciones del eurodiputado a Radio Televisión Martí.

“Nací y crecí bajo la dictadura franquista, pero puedo asegurar que bajo el régimen del dictador Franco, que era liberticida y antidemocrático, jamás los ministros salieron a la calle a pegar a personas que pretendían algo que simplemente se llama libertad”, aseguró al referido medio.

Asimismo, Nart recordó que Cuba tiene un Acuerdo Político con la Unión Europea (UE) en que el régimen de La Habana se compromete a cumplir estándares irrenunciables en materia de derechos humanos.

Según el representante del Parlamento Europeo, la UE exige a Cuba “un comportamiento democrático”. “Los estándares democráticos no contemplan que el ministro que, además, para colmo de ironía, se denomina como 'de Cultura', salga a la calle a pegar a personas que piden algo tan elemental como libertad, derechos humanos y democracia”, apuntó.

“El pueblo cubano tiene derecho, tras tantos años, a tener la capacidad de decir sí o no a la gente que lo gobierna. Y que, sobre todo, no sean golpeados por discrepar”, enfatizó Nart.

En ocasiones anteriores, el eurodiputado español ha condenado otras actividades del Gobierno de Cuba, como las condiciones de contratación del personal médico de la isla para cumplir las llamadas “misiones internacionalistas”.

A su juicio, los galenos cubanos trabajan “en situación de servidumbre” y sufren “una violación frontal de sus derechos humanos y laborales”.

“Realmente, [los médicos cubanos] son muy útiles, y la verdad es que hacen un gran trabajo. Pero a mí no me preocupa el gran trabajo, sino las personas. Y, en este caso, también le diría que los negros de los ingenios azucareros en Cuba hacían un gran trabajo, pero eran esclavos. Por lo tanto, el problema no es ese gran trabajo, sino las condiciones en las que se trabaja”, dijo en abril de 2020, cuando comenzaba a despuntar la pandemia del coronavirus y La Habana proponía enviar personal sanitario a varios países afectados en Europa.

Nart subrayó que el régimen de La Habana confiscaba a los médicos entre el 75 y el 90% de sus ingresos, haciendo énfasis también en la ignorancia de la comunidad internacional respecto de los modos en que funcionan las misiones cubanas.

En noviembre de 2019, Nart fue uno de los representantes que más duramente criticó al régimen cubano durante la sesión del Parlamento Europeo por esas fechas, llamando la atención sobre la situación de los presos políticos y, en particular, pronunciándose respecto del caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

A raíz de los sucesos del 27 de enero, varios cubanos han pedido la renuncia del ministro Alpidio Alonso, quien, junto a otros funcionarios, arremetió contra un grupo de jóvenes que se había congregado frente al Ministerio de Cultura para pedir un diálogo con las autoridades sobre la represión a activistas, artistas y periodistas independientes.