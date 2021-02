Todo lo que tienes que saber sobre Raphy Pina, el prometido y mánager de Natti Natasha

Tenemos nueva pareja dentro del género urbano: la cantante Natti Natasha y su mánager Raphy Pina sorprendieron el pasado viernes al confirmar que están juntos.

A muchos les pilló por sorpresa su relación amorosa, aunque la verdad es que desde hace meses los rumores de romance sonaban con fuerza.

La pareja proclamó a los cuatro vientos su amor. Primero fue en el videoclip de Inédito de Fran Rozzano. Pero tras el estreno de este audiovisual ambos decidieron dejarlo aún más claro sellando su amor con un beso en un directo de Instagram. Una muestra de cariño que no dejó lugar a dudas: hay mucho amor entre la cantante y su mánager.

Pero las sorpresas no se quedan ahí, porque apenas unos días después de confirmar su relación, Natti anunció que están comprometidos, lo que significa que hay una nueva boda en el reguetón a la vista...

Y mientras que la noticia sobre su compromiso continúa causando emoción entre los seguidores de ambos, son muchos los que se preguntan quién es el dueño del corazón de la diva del género urbano. Por ello, aquí te dejamos algunos detalles para que conozcas mejor al prometido de la dominicana:

Su nombre completo es Rafael Antonio Pina Nieves, tiene 42 años y es conocido en el mundo de la música por haber fundado el sello discográfico Pina Records en 1996. Además de tener una de las disqueras más reconocidas en el mundo del reguetón ha representado a diferentes artistas entre los que se encuentran Daddy Yankee, Natti Natasha o Nicky Jam, entre otros.

SU BAJADA DE PESO

El productor decidió hacer frente a sus problemas de salud en 2019 y se operó para ponerle solución. "Ha sido la mejor decisión de mi vida, he podido controlar la azúcar, estado de ánimo y estabilizarme emocionalmente", comentó en el primer aniversario de la operación

"Tenía problemas de salud y busque ayuda, no me dio vergüenza, no pensé en nadie solo en mi Salud, ahora me siento súper motivado para que otras personas hagan lo mismo, no se dejen morir sin intentarlo, tanto con ejercicios o con la operación, te vas ayudar de cualquier manera, quiero ver a los nietos. Así que a cuidarme", sentenció recientemente junto a una foto en la que enseñó su antes y después.

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA

A lo largo de su vida, el productor ha tenido varios problemas con la justicia. El último tuvo lugar el año pasado cuando en agosto se declaró no culpable de la acusación formal de un gran jurado federal de posesión de armas y munición en una diligencia en la que una jueza le impuso una fianza de un millón de dólares.

MATRIMONIO Y TRES HIJOS

En cuanto a su vida personal, se conoce que estuvo casado con la empresaria Carolina Aristizabal desde 2011 hasta 2017, que se separaron oficialmente. Finalmente se divorciaron a mediados de 2019.

El productor musical es padre de tres niños, a los que obsequió en Navidad de 2019 con una casa a cada uno.

En sus redes sociales, constantemente le vemos compartir con sus tres retoños.

MÁNAGER DE DADDY YANKEE

Además de representar a Natti Natasha, Raphy Pina trabaja estrechamente con Daddy Yankee, de quien también es mánager. Su relación con el Big Boss va más allá de lo profesional y ambos son grandes amigos a los que constantemente les vemos juntos en el mundo virtual y compartiendo en las grandes ocasiones.

Incluso Daddy Yankee y su esposa Mireddys González fueron las primeras personas que supieron sobre el secreto romance entre Pina y Natti.

En la actualidad, Raphy Pina y Natti Natasha están muy felices y enamorados juntos. Así lo revelaron después de hacer pública su historia de amor, la que comenzó en 2018 y que llevaron en secreto hasta ahora, que están comprometidos y pensando en pasar por el altar para sellar su amor con una boda. ¡Qué vivan los novios!

