Primeras medidas de Chocolate como ministro de Cultura: Prohibido entregar chivos de cartón en los Lucas

El Rey de los Reparteros, Chocolate MC, está listo para tomar las primeras medidas de proclamarse nuevo ministro de Cultura en Cuba, una jocosa propuesta que ha surgido en las redes y que no para de cobrar fuerza.

El intérprete del Palón Divino agradeció "al pueblo de Cuba por escogerme como su nuevo ministro de Cultura" y compartió sus primeras tres propuestas para "empezar a dar a respetar la cultura cubana".

Las primeras medidas que propone Chocolate son la prohibición de entregar "chivos de cartón en los Premios Lucas" y el cambio de nombre del programa 23 y M por "Sitios y Manrique".

La tercera medida del Rey de los Reparteros ya había tenido un adelanto este lunes: cambiar las casas de cultura de toda la isla por dispensarios de marihuana.

Además, planea llenar el Malecón habanero de pipas de cerveza, a tan solo un peso cubano la perga.

Su publicación no ha tardado en generar montones de reacciones: "No será el ministro que nos merecemos, pero es el que NECESITAMOS", "Alexis Valdés era mi otro candidato pero, dadas las condiciones actuales de manotazos y empujones, necesitamos un candidato más arrebatao", "Peor que Alpidio no va a ser", "#AlpidioDimiteYa tenemos nuevo ministro!!", "Seguramente habían candidatos mas diplomáticos, pero necesitamos uno más decidido a no permitir que le tapen la boca a los artistas".

La broma de proponer a Chocolate como nuevo ministro de Cultura en Cuba, surgió luego de que el actual ministro, Alpidio Alonso, agrediera a un joven el pasado 27 de enero, cuando un grupo de artistas se concentró de forma pacífica frente al Ministerio de Cultura para solicitar un diálogo con las autoridades.

A raíz del suceso, ha comenzado una campaña en redes sociales pidiendo la dimisión tanto de Alpidio como de los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino, que además permitieron y presenciaron que agentes de la policía detuvieran violentamente a los jóvenes.

