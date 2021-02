Mireddys, esposa de Daddy Yankee, presume de figura en ropa deportiva: "Las cosas cambiaron para bien"

En los últimos meses, Mireddys González -esposa del famoso reguetonero Daddy Yankee- ha hecho testigos a sus seguidores de su evolución física tras cambiar por completo sus hábitos por unos más saludables. La alimentación y el deporte han sido dos factores clave en este cambio de estilo de vida, el que ha dado como resultado el cuerpazo que tiene a día de hoy.

Y aunque ahora Mireddys no se salta sus sesiones de entrenamiento, la verdad es que sus inicios en el gimnasio no fueron fáciles y tuvo problemas para mantenerse motivada para practicar deporte. Un desafío que superó gracias a su marido y su amiga Michelle Matos que la animaron a continuar. Sin embargo, uno de los mayores retos a los que tuvo que enfrentarse era entrenar sola. Una hazaña que tiene más que superada y de la que ahora presume ante su millón de followers.

La esposa del Big Boss publicó una foto desde el gimnasio luciendo un look deportivo compuesto por unas mallas y un top negro que deja entrever su vientre. "Seguimos dándole duro al training de @anitasanchez01 antes NO entrenaba sola..... eso era antes!!! Las cosas cambiaron para bien", comentó junto a la foto.

Una de las primeras en reaccionar a esta foto era Natti Natasha, quien comentó emoticonos de llamas en el tablón. Otros de los comentarios que se leen: "Demasiado bella y buena como el vino", "Bella", "Divina" o "Estás preciosa".

"Me ha costado hacer ejercicios porque no me gustaba, pero mi esposo y mi amiga Michelle Matos me motivan diariamente para que siga adelante y no me quite. Gracias a ellos por ese apoyo que me dan diario", comentó en verano del año pasado sobre este cambio que ha dado y sobre sus difíciles inicios haciendo deporte.

Por otra parte, La Jefa -como se conoce popularmente a la esposa del cantante- no es la única que está enfocada en cuidar su salud mediante la alimentación y el deporte, de igual manera lo está Daddy Yankee.

Al cantante, que mañana cumplirá 44 años, le pudimos ver entrenando hace tan solo unos días atrás gracias a su esposa, quien le interrumpió durante una sesión de gimnasio para que sus fans pudieran verlo después de una temporada ausente por sus redes.

