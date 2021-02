Chocolate MC a los represores en Cuba: Recuerden que los cubanos tenemos sangre mambisa

El reguetonero cubano Chocolate MC habló durante una entrevista con el presentador cubanoamericano Enrique Santos sobre la represión, la censura y el racismo que vivió en Cuba y advirtió al gobierno de la isla que algún día los cubanos van a despertar.

"Recuerden que los cubanos tienen sangre mambisa y un día se les van a revirar. Los mambises no creían en las balas de los españoles", dijo Chocolate a quienes reprimen y abusan del pueblo cubano.

"Que sigan dando golpes que un día el pueblo cubano se va a cansar. Aconséjense y dejen ya de dar golpes, dejen ya de maltratar a la gente, dejen ya el abuso de poder, dejen ya su descaro, dejen ya los robos, que están que hasta le decomisan los coquitos a una señora mayor", dijo el king del reparto cubano.

El Rey de los Reparteros, que estuvo varias veces detenido en Cuba por sus comportamientos contestatarios, también cumplió un año y medio de condena en la cárcel por agredir a un policía con una botella.

"La mano de golpes no te la quita nadie, eso es lo primero y te caen en banda", dijo acerca de la represión durante las detenciones.

Según contó, su agresión al policía fue "en defensa propia" porque el oficial lo estaba golpeando a él, pero "me aplicaron el blacking y no me dieron ni derecho a condicional".

El creador del morffa puntualizó que el gobierno se va a tener que ir del poder el día que el pueblo se una y exija que se vayan.

"Si los 11 millones de cubanos se unen esa gente [el gobierno] se tienen que ir de ahí, pero no creo que eso suceda así como así, porque el gobierno cubano lleva 60 años trabajándole la mentalidad a la gente, los tienen amaestrados para que no salgan para la calle, no reclamen".

Acerca de la división entre cubanos, principalmente entre los que están dentro y fuera de la isla, Chocolate resaltó que "tiene que suceder algo primero en Cuba".

"Los de afuera vamos a empezar a cambiar cuando veamos cambiar a los de adentro, cuando veamos que los de adentro están unidos los de afuera nos vamos a unir también", aseguró.

Chocolate acusó al gobierno cubano de querer borrarlo de la historia de la música en la isla, y dijo que había tenido que irse de Cuba porque nunca le permitieron hacer su carrera musical.

"En Cuba me censuraron desde que saqué la primera canción", dijo Chocolate, que fue rechazado en la empresa musical Benny Moré y en las instituciones artísticas del Estado por sus "principios contrarrevolucionarios".

"Siempre estaban buscando la manera de censurarme", contó el artista, que sigue estando en la lista negra de la censura en los medios estatales cubanos.

Hace unos años, Chocolate responsabilizó al Ministerio de Cultura por la muerte del joven músico Elvis Manuel, que se ahogó en el mar cuando huía de Cuba rumbo a Miami, con solo 18 años.

El intérprete del Palón Divino aseguró que la férrea censura que las instituciones cubanas aplicaron a Elvis y su música no le dejaron otra opción al artista que lanzarse al mar a buscar otros horizontes.