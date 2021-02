Maluma, sobre su evento con fans en Miami cancelado por la policía: "Tuvimos las medidas de seguridad"

Maluma está impaciente por volver a cantar sobre el escenario y disfrutar de cerca con sus fans de sus logros musicales y lanzamientos. Algo que hace un año era normal y que ahora pone en riesgo la salud de todos debido a la pandemia. Sin embargo, esto no impidió que el cantante convocase a sus seguidores Miami a que se reunieran con él, sin ser consciente que su llamado iba a provocar una auténtica avalancha de personas.

El colombiano citó a sus incondicionales de la Ciudad del Sol el martes 2 de febrero en el barrio de Wynwood. Un encuentro que finalmente tuvo que disolver la policía por la gran concentración de personas que acudieron al lugar sin respetar las distancia de seguridad.

Esta imprudencia ha sido muy criticada en medios y redes sociales, donde muchos aseguran que es una irresponsabilidad del artista organizar este tipo de encuentros con fans en medio de la pandemia del coronavirus.

Ante esta controversia, el propio Maluma quiso aclarar que él y su equipo tuvieron "todas las medidas de seguridad" y aseguró que no sabían que tantas personas iban a acudir.

"A pesar de que tuvimos todas las medidas de seguridad no sabíamos que tanta gente iba a llegar ayer y lastimosamente tuvimos que irnos pronto. Sin embargo, gracias a todos por ir. Los amo hasta el infinito, y gracias por apoyar #7DJ. No veo la hora que se acabe esta covid", dijo en su Instagram.

En el vídeo que publicó para acompañar este mensaje mostró la larga cola que había en la calle de personas que fueron a su encuentro y posteriormente como un gran número de personas rodeó su auto antes de que pudiera incluso salir del vehículo.

"Pues esto me parece un acto de irresponsabilidad. Pobres médicos", "Nada de distancia social", "Pésimo arriesgando a la gente solo por tu egocentrismo", "¿De verdad no sabías?" o "Que vergüenza que convocaras a tus seguidores sin importarte su salud y la de sus familias. Nos has decepcionado", son algunas de las críticas que se leen junto al mismo post.

Aunque se podría pensar que lo acontecido el martes en Miami podría disuadir al artista de volver a convocar a sus fans, él mismo insinuó que podría hacer otro intento esta misma semana.

Horas después de que la policía suspendiese el evento, acudió a sus redes para expresar: "Puede que en lo que falta de la semana podamos hacer otra aparición por allí. Quédense pendientes".

