La divertida broma de Enrique Santos a Gente de Zona, Marc Anthony, Farruko, Prince Royce y más

El popular presentador Enrique Santos ha vuelto a hacer de las suyas. En esta ocasión, el moderador ha querido gastarle una broma a varios amigos famosos a través de su teléfono móvil para realizar posteriormente un vídeo recopilatorio con sus reacciones que está arrancando más de una carcajada entre sus seguidores.

El conductor comenzó a llamar por FaceTime a algunos colegas latinos, entre los que se encuentran los cantantes Marc Anthony, Farruko, Prince Royce, Ricky y Mau Montaner, el productor Raphy Pina, la influencer Lele Pons o los reguetoneros cubanos Alexander Delgado y Randy Malcom, integrante de la agrupación Gente de Zona.

La broma consistía en que Enrique Santos les llamaba por vídeo y cuando ellos respondían el presentador les decía que tenía que colgarles y no podía hablar con ellos porque estaba muy ocupado.

Lo gracioso de la conversación sin lugar a dudas fueron los rostros sorprendidos que se le quedaban a los artistas tras no entender porqué Enrique Santos les quería colgar si había sido él quien les había llamado.

Cada una de las conversaciones no tienen desperdicio y quedaron grabadas en un divertido vídeo que el moderador compartió con todos sus admiradores a través de su perfil de Instagram.

"Entreteniéndome a costillas de un par de amigos. Sorry por explotarles el phone", escribió Enrique Santos en el post para disculparse con sus compañeros seguido de unos emoticonos de risas.

Después de ver el vídeo, muchos han sido los seguidores de Enrique Santos que han reaccionado dejando divertidos comentarios en la publicación.

"La cara de Marc Anthony lo dice todo jajajaja", "Ay Dios mío qué risa", "Te quedó buenísimo, que manera de reírme con la cara de Alexander", "Estoy muerta de la risa jajaja", "Puñeta no puedo, qué jodida risa" o "Esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo, me has hecho el día jaja", son algunos de los comentarios que figuran en el post.

