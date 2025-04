Ovi defiende a los inmigrantes y lanza contundente mensaje a Trump: “Esto no es Cuba”

El reguetonero cubano Ovi —cuyo nombre real es Ovidio Crespo— compartió opiniones contundentes sobre el presidente Donald Trump durante una reciente entrevista con el locutor Enrique Santos, en la que expresó sentimientos encontrados respecto a su gestión, especialmente en lo relacionado con el trato a los inmigrantes. El artista, que reside en Estados Unidos desde que emigró de Cuba, habló desde su experiencia personal como latino y como figura pública con una imagen urbana muy marcada.

“Estoy confundido porque no me gusta que estén metiendo presos a la gente por un tatuaje. Porque esto no es Cuba. Esto es un país libre”, afirmó Ovi, conocido por sus numerosos tatuajes, incluso en el rostro. “Yo soy artista. No soy gángster, ni delincuente, ni estoy en la calle. Soy cantante y tengo una imagen. Justin Bieber tiene decenas de tatuajes”, añadió, en defensa del derecho a la expresión estética sin ser criminalizado por ello.

El cantante denunció que las detenciones de personas, como algunos venezolanos, solo por su apariencia, representan una forma de discriminación. “Para mí eso es racismo. Dicen que si vinculación. Eso no es justo”, aseguró, dejando claro su desacuerdo con políticas que, a su juicio, prejuzgan por la imagen.

En ese mismo espacio, Enrique Santos le preguntó por su postura actual frente a Donald Trump, quien cumple su segundo mandato presidencial. Ovi fue honesto: “Yo lo apoyé en el primer mandato, el país estaba bueno. Pero me duele por mis hermanos inmigrantes, porque yo soy inmigrante”. Criticó el endurecimiento del discurso y las acciones contra los migrantes, especialmente los cubanos que siguen llegando en busca de una vida mejor.

“Está siendo mano dura con los inmigrantes cuando hay gringos que son unos locos y asesinos también. Los inmigrantes somos luchadores, gente buena, humilde y que no roba, y que hace por este país también. Hay muchos inmigrantes que trabajan”, sentenció el artista, en defensa de una comunidad que —según dijo— aporta más de lo que se reconoce.

Al final de la entrevista, el artista también se refirió a Oniel Bebeshito, a quien elogió por sus logros en la industria urbana: “Está haciendo cosas que no está haciendo casi ningún artista. Está haciendo estadios. Hay que celebrarlo. Para hacer lo que él hace hay que tener dinero”. No obstante, también lanzó una indirecta al productor Ferrante: “Yo no lo conozco, ni me interesa. Incluso Bebeshito y yo empezamos a hacer algo, pero Ferrante no lo deja grabar conmigo”.

