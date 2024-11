Osmani García vuelve a caer en broma telefónica de Enrique Santos: "Díganle que me deje la vida en paz"

Osmani García se convirtió nuevamente en una de las víctimas de las habituales bromas telefónicas de Enrique Santos, sin percatarse de quién lo llamaba en realidad el reguetonero terminó completamente molesto y soltando insultos a diestra y siniestra.

Supuestamente, una persona de Walt Disney Productions llamó al cantante para comunicarle que existe una demanda de 94 mil dólares en su contra por usar un Mickey y una Minie Mouse falsos en el cumpleaños de Bryan, el hijo de su esposa Laura.

“Usted le explicó al niño que ese Mickey Mouse no es el verdadero”, le dice Enrique Santos cuando escucha que Bryan está atento a la conversación y hasta le pide a Osmani que el niño abandone la habitación.

“Cómo es posible que usted puso a Mickey Mouse y Minie Mouse a hacer twerquing y a bailar reparto, qué es eso, eso no va. Está el señor Walt Disney revolcándose en su tumba en estos momentos señor García”, le dice aparentemente muy enojado.

“Yo no sé quién tú eres, pero vete para la p*”, le responde Osmani y luego cuelga el celular. Lo que no esperaba el cantante es que a continuación lo llamara el mismísimo Mickey Mouse.

Enrique Santos, poniendo la vos como la del personaje, logró sacar de quicio a Osmani pues hasta le cuestiona que contrató un Mickey Mouse de Temu.

Muy molesto Osmani hasta amenaza con llamar al 911 y después de lanzarle una sarta de las malas palabras vuelve a colgar.

Cuando Enrique Santos finalmente le dice que todo era una broma telefónica Osmani le confiesa: “Enrique me tienes con dolor de cabeza, tú todavía me debes un iPhone (...) Díganle a Enrique que me deje la vida en paz”.