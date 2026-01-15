Grupo Clandestinos incendia cartel de la UJC en plena carretera central

Ver más

Un grupo identificado como Clandestinos incendió en la madrugada de este martes un cartel de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) ubicado a la entrada del municipio de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, según confirmó el activista Yoel González Veloso a través de Facebook.

“Güira de Melena está activa, acaban de enviarme este video de los Clandestinos guireños. Fue esta madrugada y dicen que se harán más cosas”, escribió González, quien compartió imágenes del cartel en llamas a la altura de la carretera que conecta el poblado con San Antonio de los Baños.

El letrero, con propaganda de la UJC y mensajes alusivos a la “continuidad revolucionaria”, quedó totalmente calcinado. Según las versiones compartidas en redes, el fuego comenzó cerca de las 3:00 a.m.

Publicación en Facebook

La acción marca una nueva aparición del grupo Clandestinos, conocido por sus protestas anónimas y actos de sabotaje simbólico contra la propaganda del régimen, especialmente desde 2020, cuando comenzaron a viralizarse imágenes de bustos de José Martí bañados en pintura roja como denuncia a la represión en Cuba.

En esta ocasión, el ataque se produce en un contexto de alta tensión política tras la captura del venezolano Nicolás Maduro y las crecientes presiones de Washington hacia el régimen cubano.