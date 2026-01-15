Grupo Clandestinos incendia cartel de la UJC en plena carretera central

El letrero, con propaganda de la UJC y mensajes alusivos a la “continuidad revolucionaria”, quedó totalmente calcinado.

Miércoles, 14 Enero, 2026 - 19:47

Cartel quemado Foto © Captura de video / Facebook
Un grupo identificado como Clandestinos incendió en la madrugada de este martes un cartel de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) ubicado a la entrada del municipio de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, según confirmó el activista Yoel González Veloso a través de Facebook.

Güira de Melena está activa, acaban de enviarme este video de los Clandestinos guireños. Fue esta madrugada y dicen que se harán más cosas”, escribió González, quien compartió imágenes del cartel en llamas a la altura de la carretera que conecta el poblado con San Antonio de los Baños.

El letrero, con propaganda de la UJC y mensajes alusivos a la “continuidad revolucionaria”, quedó totalmente calcinado. Según las versiones compartidas en redes, el fuego comenzó cerca de las 3:00 a.m.

Publicación en Facebook

La acción marca una nueva aparición del grupo Clandestinos, conocido por sus protestas anónimas y actos de sabotaje simbólico contra la propaganda del régimen, especialmente desde 2020, cuando comenzaron a viralizarse imágenes de bustos de José Martí bañados en pintura roja como denuncia a la represión en Cuba.

En esta ocasión, el ataque se produce en un contexto de alta tensión política tras la captura del venezolano Nicolás Maduro y las crecientes presiones de Washington hacia el régimen cubano.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

