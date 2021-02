Lenier Mesa y otros artistas cubanos darán gran concierto en Miami por el Día del Amor

El músico cubano Lenier Mesa anunció que Diana Fuentes, El Micha, El Chacal y otros artistas de la isla lo acompañarán en su gran concierto en Miami por el Día del Amor, previsto para el sábado 13 de febrero a partir de las 3 pm, en el parque Amelia Earhart, en Hialeah.

En una entrevista exclusiva con Diario de las América, el cantante dijo que tendrá como invitados a los artistas que han cantado sus temas, y aunque no mencionó más nombres afirmó que también habrá sorpresas y músicos no cubanos invitados.

“Decidimos hacerlo con todos mis colegas del género y algunos artistas nuevos que también estarán presentes. Van a estar El Micha, Diana Fuentes, El Chacal, muchos artistas cubanos y otros que no son cubanos. Y hay otras sorpresas que no puedo decir. Va a ser algo diferente porque será en el mes del amor y la alegría por el día de San Valentín”, explicó Lenier.

Hasta ahora en el cartel del Festival están anunciados oficialmente Diana Fuentes, con quien el músico grabó el tema Te toqué sin querer; y El Micha, quien interpretó la primera canción de Lenier que se popularizó en el escenario musical cubano, Que nochecita, y con quien canta Me quedaré contigo.

El Chacal, con quien interpreta los temas Bésame y Ganas de ti, también actuará con motivo de la celebración del Día de San Valentín.

Lenier ha colaborado con Jacob Forever, en la canción El beso, pero hasta ahora no se ha confirmado la asistencia del cantante al concierto.

“Álvaro Torres iba a estar, pero por cuestiones de precaución por el COVID no va. Él es una persona mayor a quien respeto mucho. Me llamó y me dijo: ‘Papito, yo quiero estar contigo ahí, pero es que con este problema no puedo. Y hay que entenderlo, no podemos perder al rey de la música romántica”, comentó el cubano, quien canta con el salvadoreño el tema Me extrañarás.

En la entrevista el músico cubano, quien ha vivido más de la mitad de su vida en Miami, comentó que recientemente firmó un contrato con Pitbull y su disquera, Mr. 305 Records.

Comenta que la alianza con Pitbull se dio de forma natural, impulsados por un interés común: la música. Aseguró que ha aprendido mucho con él, sobre todo esa parte empresarial del negocio de la música con la que muchos artistas no saben lidiar.

“Todo comenzó una noche en la que yo le enseñé mi música a Dj Chino, que es el Dj de Pitbull, un amigo de muchos años. Él le ensañó a Pitbull la canción Me quedaré contigo y mis videos en Cuba. Entonces Pitbull se interesó en mi música; se hizo la colaboración con Ne-Yo, el americano, Pitbull y El Micha y fuimos a los Latin America Music Awards a cantar la canción. Después de todo eso, yo decidí firmar con la disquera 305 porque Pit me ayudó al principio sin ninguna necesidad, sin ganar nada. Y ahí fue cuando tomé la decisión de hacer negocio con Pit, porque no fue en sí por dinero, mayormente es una amistad lo que tenemos Armandito y yo”, relató al medio antes mencionado.

Otros medios de prensa de Miami han confirmado que el concierto de Lenier se celebrará la víspera del Día de los Enamorados con estrictos protocolos de seguridad para evitar el contagio de Covid-19.

También afirman que estarán Zerimar, JaneMar, Jeancarlos Canela, Juventino Mendoza y el presentador y humorista Carlucho.

El Festival del Amor está patrocinado por Cano Health, y sus asistentes deberán cumplir estrictos protocolos de prevención del coronavirus con el uso de mascarillas al entrar y salir del evento. Solo podrán quitarse el cubrebocas cuando se sienten a la mesa.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.