Cubano paga 459 pesos de luz "ahorrando en modo cavernícola"

Un cubano denunció indignado que a pesar de haber ahorrado electricidad en el último mes “en modo cavernícola” le llegó una factura de 459 pesos.

“Esto me vino en mi casa ahorrando en modo cavernícola porque como seres humanos actuales no se puede vivir, hice pruebas de ahorro en mi casa y es un castigo vivir así”, se quejó en Facebook Frangel Aguiar, que precisó que tiene dos hijos, uno de ellos lactante, y que su esposa no trabaja.

“A mi hijo más grande le he tenido que privar horas de su PC y más ahora con este encierro que los tenemos en casa todo el día”, explicó, y añadió que tienen un bebé de nueve meses al que le tienen que "hervir sus pañales diarios" porque no hay desechables y que están muy caros en las tiendas MLC. "No voy a comprar un dólar por cada 50 cup para ir a esas tiendas donde todo está caro igual para eso sigo comprando en el mercado negro entonces”, precisó.

“Yo hiervo el agua de tomar todos los días por necesidad, si ahorro gas me muerde la corriente por la cocina de inducción y si no, tengo que pagar 180 pesos de gas 2 veces al mes”, comentó.

“Yo tengo dos aires acondicionados uno de 1T y otro de 1/2 si yo pusiera mis aires todos los días en el verano 6 horas de uso solo para dormir, ahorrando con los demás equipos en modo cavernícola serían 558KW que son 2065 cup en el mes”, calcula Frangel, que calificó en su publicación de “abusadores” a los dirigentes cubanos y no dudó en expresar su sentir con la frase: “Abajo la tiranía”.

El cubano explicó que su esposa no trabaja porque cuida a los niños y argumenta que ya presentó el caso de ella en la Seguridad Social, pero que lleva 40 días sin respuesta, así que "el único salario que entra es el mío”, concluye.

En los últimos días, varios residentes en la isla han compartido en redes sociales los primeros recibos de electricidad que les ha llegado luego de la puesta en marcha de la llamada Tarea de Ordenamiento Monetario, que elevó de forma notable los precios de productos y servicios de primera de necesidad en el país, entre ellos la tarifa eléctrica. En muchos casos las facturas superan los mil y los dos mil pesos de electricidad.

“Siguen llegando recibos de la electricidad, ¿a dónde vamos a parar? Humberto (López) háblame de esto en televisión”, escribió recientemente en Facebook el activista Osmani Pardo Guerra junto a la foto de una factura de electricidad, fechada del 20 de enero, por valor de 10.120 pesos.

En general, los cubanos califican de falta de respeto que el propio Gobierno venda a altos precios electrodomésticos que luego no pueden usar porque de lo contrario el dinero en los hogares no alcanza para comprar alimentos, ello a pesar de la subida salarial.

Hay quienes estiman, además, que lo peor está realmente por venir, porque Cuba ha experimentado bajas temperaturas en las últimas semanas, pero cuando llegue el verano el uso de ventiladores y aires acondicionados disparará los consumos.

La propia televisión oficialista se hizo eco en diciembre de la inconformidad de muchos cubanos, que expresaron sus dudas sobre los nuevos precios de la electricidad.

Desde el Gobierno, por su parte, aseguran que en La Habana se redujo en enero el consumo eléctrico tras la implementación de nuevas tarifas como parte del proceso de ordenamiento monetario.

Ibrahim Bandera, director de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) en La Habana, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la capital cumplió su plan de demanda de electricidad previsto en la etapa, y que el gasto de corriente eléctrica se ha comportado en torno al 82 por ciento de lo previsto, lo que calificó de “índice favorable”, tanto en el horario pico como en el diurno.

Leisy Hernández González, directora comercial de la Empresa Eléctrica en la provincia, dijo el empleo del servicio está muy ligado a las temperaturas, y que los meses invernales del año propician una disminución en el uso de los equipos de climatización de alto consumo.